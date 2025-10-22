사진=진태현 SNS

배우 진태현이 '성인만 입양한다'는 비판에 소신을 밝혔다.진태현은 21일 자신의 SNS에 "우연히 다른 곳에서 본 댓글"이라며 한 장의 사진을 올렸다. 캡처 사진에는 "진태현 박시은 부부로 인해 입양 문화가 확대되길 기대한다. 혈통과 가문을 중시하는 유교적 문화가 입양을 망설이게 하는 큰 장벽 중 하나다. 법적 절차를 밟지 않고도 양부모 역할을 해 준다면 입양 문화가 더 확산될 것"이라는 댓글이 담겼다.진태현은 "정확하게 저희 부부가 가고자 하는 길이다. 후원보다는 같이 밥을 먹는 식구가 진짜 나누는 삶 같다"며 "'왜 성인만 가족을 삼느냐?, '후원만 하지 왜 그러냐?' 이런 작지만 부정적인 생각들이 지금 우리 사회를 만들고 있진 않을까"라고 했다.그는 "삶을 함께 나누고 시간을 내어주고 우리의 가정에 초대하는 일이 그 어떤 엄청난 기부나 후원보다 나은 길이라 믿는다. 그리고 후원은 이미 열심히 하면서 살고 있다. 우리 부부는 사람이 잘 되길 바라면서 산다"고 덧붙였다.끝으로 "청년 시절 너무 어렵고 힘들고 어리숙하고 부끄럽게 살았다. 그래서 조금은 도와가며 살고 싶다"며 "앞으로도 집 명품 돈 자랑 말고 아내, 이웃, 가족 자랑하면서 살려고 한다. 그게 유일한 재산이기 때문이다"라고 소신을 밝혔다.진태현과 박시현 부부는 2015년 결혼해 입양한 세 딸과 가정을 이뤘다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr