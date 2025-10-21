사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 캡처

'나는솔로' 27기 영수와 정숙의 살벌한 분우기가 눈길을 끈다.나는솔로' 남규홍PD가 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '촌장주점 1 대 1 시간으로 분위기 험악해진 27영수와 27정숙?'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서는 '나는솔로' 27기 최종 커플이자 현실커플이었던 27기 영수와 27기 정숙이 만나 긴장감을 자아냈다. 두 사람은 어색한 분위기로 테이블에 마주앉았다. 영수는 "내가 너한테 연락 하지 않았냐"며 정숙이 답변을 지 않았다고 밝혔다.그러더니 영수는 정숙의 옷차림을 보더니 "너 평소에도 어깨 내놓고 다니냐"고 하더니 정숙의 SNS 속 수영복 사진도 단속했다. 이에 정숙은 "그거 원래 처음부터 있었던 거다"고 말했다. 영수는 "근데 너랑 나랑 이러고 있으니까 솔로나라 1대 1 데이트 나온 것 같다"며 "사실 아까 너 나왔을 때 나 너무 당황했다"고했다.이어 영수는 "카메라도 많이 있고 그래서 이야기 하기 좀 그렇다"고 했다. 그러자 정숙은 "나는 할말이 없다고 생각한다"고 선을 그었고 영수 역시 "나도 없다"고 하며 아슬아슬한 분위기를 자아냈다. 영수는 또 정숙에게 "소개팅은 어떻게 됐냐"고 물었고 정숙은 "잘 안됐다"고 했다.추후 인터뷰에서 정숙은 "나가서 소개팅을 했는데 잘 안됐다"며 "영수를 만나고 눈이 높아진 게 전에는 남자 외모를 보지 않았는데 이젠 키가크고 잘생겨야 하는 것 같다"고 했다 이후로도 영수와 정숙은 아슬아슬한 대화를 이어갔다. 영수는 "내가 너한테 잘해준 거밖에 더 있냐"고 했지만 정숙은 "내 기준에선 잘해준 게 아니다"며 "잘해준다 생각한 적 한번도 없다"고 받아쳤다. 결국 영수는 "그러니 우리가 안 된 거다"고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr