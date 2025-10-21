SNS

SNS

가수 박봄이 달라진 눈매를 보였다.최근 박봄은 자신의 계정에 "박봄💘박봄"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 박봄은 이전보다 눈이 더 커진 모습. 촘촘하고 긴 속눈썹을 자랑한다.박봄의 소속사 디네이션 엔터테인먼트는 최근 "박봄이 2NE1의 향후 일정에 함께하지 못하게 됐다"고 밝혔다. 이어 "많은 팬 분들이 완전체 활동에 성원을 보내주고 계신 만큼 이러한 소식을 전해드리게 되어 마음이 무겁다"며 "최근 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받아 논의 끝에 부득이하게 이런 결정을 내렸다"고 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr