사진제공 = 웨이베러

가수 강유찬이 솔로 아티스트로서의 여정을 시작한다.강유찬은 21일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 EP 'REBEL(레벨)'을 발매한다.'REBEL'은 강유찬의 진지한 고찰 끝에 완성된 앨범으로, '반항적인 팝스타'라는 콘셉트를 그만의 방식으로 재정의했다. 강유찬은 장르의 경계를 허무는 실험적인 사운드와 도전적인 시도, 확고한 정체성이 공존하는 음악 세계를 구축할 예정이다.이번 앨범에는 타이틀 'Close To You(클로즈 투 유)'를 포함해 'The Call Of The Wild(더 콜 오브 더 와일드)', 'Champagne Poppin'(샴페인 팝핀)', 'Body Talk(바디 토크)', 'Best For Me(베스트 포 미)'까지 다섯 곡이 수록됐다. 강유찬은 전곡 작사와 수록곡 작곡에 참여했다.타이틀 'Close To You'는 그리움과 이별, 멀리 있어도 함께하고 싶은 마음을 서정적인 선율과 강유찬의 애틋한 보컬로 표현한 곡이다. 강유찬은 리스너들의 감정을 따뜻하게 어루만지며 진한 공감과 위로를 전한다.강유찬은 한국을 비롯해 일본, 대만에서 첫 번째 아시아 투어 '2025 KANG YUCHAN THE LIVE ASIA TOUR 'REBEL'(2025 강유찬 더 라이브 아시아 투어 '레벨')'을 개최하며, 글로벌 아티스트로 도약할 전망이다.최근 남성 솔로 아티스트 레이블 웨이베러(WAY BETTER)와 전속계약을 체결하고 첫 디지털 싱글 'Champagne Poppin''을 발표하는 등 성공적인 홀로서기를 알린 강유찬. 이어 첫 솔로 앨범과 아시아 투어로 성장한 음악성을 입증할 그의 행보에 관심이 집중된다.강유찬은 오는 25일 서울 마포구 스페이스브릭에서 첫 아시아 투어의 포문을 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr