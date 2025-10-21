'대기업♥' 명세빈, 아들 명문대 다닌다더니…동생 부부와 불화, "점점 격차 벌어져" ('김부장')

사진제공=JTBC

명세빈과 이세희가 찐 자매 케미를 뽐냈다.오는 25일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’(이하 ‘김 부장 이야기’)는 자신이 가치 있다고 생각한 모든 것을 한순간에 잃어버린 한 중년 남성이 긴 여정 끝에 마침내 대기업 부장이 아닌 진정한 본인의 모습을 발견하게 되는 이야기를 그리는 드라마다.극 중 박하진(명세빈 분)은 서울 자가에 대기업을 다니는 부장 남편 김낙수(류승룡 분)와 명문대 다니는 아들 김수겸(차강윤 분)을 둔 알뜰한 가정주부. 카드사 영업왕 출신으로 김낙수와 결혼 후 겉으로 보기에는 남 부럽지 않은 삶을 살고 있는 듯 하지만, 시간이 지나면서 점차 좁아지는 남편의 입지와 불투명한 가족의 노후 준비를 고민하는 중이다.박하진이 업어 키운 늦둥이 동생 박하영(이세희 분)은 박하진이 벌어온 학비로 대학을 나와 아나운서 준비한다고 몇 년간 돈만 낭비하는 듯 했지만, 결국 능력 좋은 공대생 사업가 남편 한상철(이강욱 분)을 만나 결혼에 골인한 케이스. 씀씀이가 큰 남편과 쿵짝이 잘 맞아 호텔 식사, 호캉스 등 욜로 라이프를 즐기며 살고 있다.너무나 달랐던 박하진과 박하영의 관계는 결혼 이후 남편의 직장에 따라 생활 방식부터 형편까지 모든 것에 차이가 생기면서 급격히 서서히 멀어지기 시작한다. 동생 부부와 점점 격차가 벌어지자 박하영의 말 한 마디, 한 마디가 박하진의 자존심에 스크래치를 남기고 만다.박하영 부부의 행보에 자극을 받아 저지른 박하진의 결단들이 김낙수의 성미를 거스르면서 자매 갈등은 곧 부부 갈등으로도 이어질 예정이다. 과연 인생의 절친이자 앙숙으로 내내 티격태격하는 박하진과 박하영의 자매 싸움이 서로의 가족에게 어떤 영향을 미칠지 주목된다.박하진, 박하영 자매의 티키타카를 완성할 명세빈, 이세희의 연기 합도 기대된다. 두 사람은 굳센 생활력을 가졌지만 은근 동생에게 자존심이 상하는 듬직한 언니와 그 언니에게 보란 듯 얄밉지만 또 마냥 미워할 수는 없는 막내의 모습을 현실감 있게 그려낼 예정이다.‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’는 오는 25일오후 10시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr