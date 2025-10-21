'대기업♥' 명세빈, 아들 명문대 다닌다더니…동생 부부와 불화, "점점 격차 벌어져" ('김부장')

명세빈과 이세희가 찐 자매 케미를 뽐냈다.
오는 25일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’(이하 ‘김 부장 이야기’)는 자신이 가치 있다고 생각한 모든 것을 한순간에 잃어버린 한 중년 남성이 긴 여정 끝에 마침내 대기업 부장이 아닌 진정한 본인의 모습을 발견하게 되는 이야기를 그리는 드라마다.
극 중 박하진(명세빈 분)은 서울 자가에 대기업을 다니는 부장 남편 김낙수(류승룡 분)와 명문대 다니는 아들 김수겸(차강윤 분)을 둔 알뜰한 가정주부. 카드사 영업왕 출신으로 김낙수와 결혼 후 겉으로 보기에는 남 부럽지 않은 삶을 살고 있는 듯 하지만, 시간이 지나면서 점차 좁아지는 남편의 입지와 불투명한 가족의 노후 준비를 고민하는 중이다. 박하진이 업어 키운 늦둥이 동생 박하영(이세희 분)은 박하진이 벌어온 학비로 대학을 나와 아나운서 준비한다고 몇 년간 돈만 낭비하는 듯 했지만, 결국 능력 좋은 공대생 사업가 남편 한상철(이강욱 분)을 만나 결혼에 골인한 케이스. 씀씀이가 큰 남편과 쿵짝이 잘 맞아 호텔 식사, 호캉스 등 욜로 라이프를 즐기며 살고 있다.
너무나 달랐던 박하진과 박하영의 관계는 결혼 이후 남편의 직장에 따라 생활 방식부터 형편까지 모든 것에 차이가 생기면서 급격히 서서히 멀어지기 시작한다. 동생 부부와 점점 격차가 벌어지자 박하영의 말 한 마디, 한 마디가 박하진의 자존심에 스크래치를 남기고 만다.
박하영 부부의 행보에 자극을 받아 저지른 박하진의 결단들이 김낙수의 성미를 거스르면서 자매 갈등은 곧 부부 갈등으로도 이어질 예정이다. 과연 인생의 절친이자 앙숙으로 내내 티격태격하는 박하진과 박하영의 자매 싸움이 서로의 가족에게 어떤 영향을 미칠지 주목된다.
박하진, 박하영 자매의 티키타카를 완성할 명세빈, 이세희의 연기 합도 기대된다. 두 사람은 굳센 생활력을 가졌지만 은근 동생에게 자존심이 상하는 듬직한 언니와 그 언니에게 보란 듯 얄밉지만 또 마냥 미워할 수는 없는 막내의 모습을 현실감 있게 그려낼 예정이다.
‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’는 오는 25일오후 10시 40분 첫 방송된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
