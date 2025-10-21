/사진 = 하퍼스 바자

배우 한소희가 빨간색 스타일링으로 미모를 뽐냈다.21일 매거진 하퍼스 바자가 공개한 화보에서 한소희는 한소희는 클래식한 실루엣의 아우터와 니트는 물론, 감각적인 패딩 아이템을 소화하며 다채로운 겨울 스타일을 선보였다.각기 다른 룩마다 한소희만의 시선과 제스처가 녹아들어, 옷과 사람이 서로의 매력을 완성하는 순간을 만들어냈다는 평이다.한편, 한소희는 오는 26일 오후 5시 서울 연세대학교 대강당에서 팬미팅을 연다. 약 4개월 동안 이어진 투어의 마지막 무대로 전 세계 팬들의 응원에 직접 감사의 마음을 전할 예정이다.이번 팬미팅 투어는 한소희의 데뷔 이후 첫 글로벌 팬미팅이다. 지난 6월 방콕을 시작으로 도쿄, 타이베이, LA, 홍콩, 마닐라, 자카르타를 거쳐 전 세계 팬들과 만남을 이어왔다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr