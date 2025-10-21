'두 아이 아빠' 김병만, ♥전여친과 눈물의 한강 결혼식 올렸다…"돌고 돌아 만나"('사랑꾼')

사진=텐아시아DB

사진제공=TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'

사진제공=TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'

사진제공=TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'

TV CHOSUN 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 지난 9월 한강에서 결혼식을 올린 김병만의 감동 넘치는 뒷얘기가 담겼다. 이날 방송 분당 최고 시청률은 4.5%(닐슨코리아, 전국 기준), 전국 시청률은 3.7%로 동시간대 예능 1위를 기록했다.20일 방송된 '조선의 사랑꾼'에서는 김병만의 결혼식이 공개됐다.김병만의 아내는 결혼 전 사귀었던 연인이다. 김병만은 "2006년 5월에 처음 만나서 2007년 말쯤에 서로 각자의 길을 갔다. 돌고 돌아 십수 년이 흐른 뒤에 다시 인연이 됐다"고 밝혔다.결혼식을 앞둔 김병만이 "꿈에서 엄마가 발을 주물러 주시더라. 그래서 더 생각났다"며 부모님을 봉안한 사찰로 아내, 두 아이까지 온 가족이 향한 이유를 밝혔다. 마찬가지로 결혼식을 앞두고 김준호와 함께 아버지 산소에 인사를 올렸던 김지민은 "평소 올라갔을 때 눈물이 그렇게 나지 않는데… '진작에 짝을 찾아서 보여드릴걸' 하는, 만감이 교차하면서 눈물이 왈칵 쏟아지더라"면서 공감했다. 이어 공개된 과거 인터뷰에서는 김병만의 아내가 20대 초반이었던 연애 시절, 대장암 4기이자 치매까지 앓고 계셨던 시아버님을 같이 병시중했던 경험담을 털어놓아 감동을 자아냈다.결혼식 전날, 김병만은 폭우에도 아내와 함께 걸을 야외의 버진로드를 직접 꾸몄다. 그는 정글에서 보여준 무한 체력을 뽐내며 "와이프 이미지와 비슷하게 차분한 분위기로 꾸몄다"면서 자부심을 드러냈다. 그리고 결혼식 1시간 전, 초호화 하객들이 자리를 빛냈다. 가수 KCM, 백호, 배우 최여진, 이태곤, 김동준, 심형탁, 개그맨 샘 해밍턴, 박성광, 김학래 등과 사랑꾼 MC 김국진이 축하의 인사를 건넸다. 또한 예전부터 축구선수 이동국의 팬인 아내를 위해, 김병만은 아내 몰래 그를 결혼식에 깜짝 초대했다. 김병만의 아내는 이동국을 보고는 '소녀팬'처럼 어쩔 줄 몰라 해 훈훈한 분위기를 자아냈다.결혼식 사회는 김병만의 20년 지기 친구 이수근이 맡아, 재치 있는 진행으로 현장을 유쾌하게 이끌었다. 김병만은 개그콘서트 '달인' 코너의 대표곡으로 입장해 '결혼의 달인, 졸혼 김병만'이라는 캐릭터로 하객들에게 웃음을 선사했다. 김병만은 "나의 구세주들의 평온과 기쁨을 지키는 믿음직한 가장이 되겠다"며 떨리는 목소리를 가다듬고 혼인 서약을 마쳤다. 김병만의 아내도 "돌고 돌아 만난 인연인 만큼 당신의 가장 든든한 편이 되겠다"라고 서약하며 눈시울을 적셨다. 축가는 이수근, 김병만과 함께 무명시절 옥탑방 살이를 했던 '카피추' 추대엽이 맡아 4년 만의 복귀 무대(?)로 흥을 돋웠다. 또 배우 심형탁이 덕담 릴레이의 포문을 열었고 가수 백호, 박성광, 샘 해밍턴 등 지인과 장인어른의 덕담이 이어졌다.김병만은 "우리 아내를 잘 키워주셔서 감사하다. 이런 선물을 주셔서…"라고 운을 뗐지만, 솟구치는 여러 감정에 말을 잇지 못했다. 하객들도 눈시울을 붉힌 가운데, 지켜보던 사랑꾼 MC들도 눈물을 흘렸다. 마지막으로 김병만의 아내는 자신의 부모님께 "나의 보석을 지키기 위해 제가 선택한 것과, 힘든 시간 기다리며 같이 아이를 봐주신 부모님…나도 귀한 딸인데…너무 감사하고 고맙습니다"라고 인사를 올려 감동을 자아냈다. 이수근도 "병만이가 웃는 일이 별로 없었다. 드디어 진정한 행복을 찾은 모습에 기분이 좋다"라며 미소 지었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr