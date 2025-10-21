"딸 허망하게 잃어" 이지혜, 결국 눈물 쏟았다…수능 만점 의대생의 충격 진실 ('스모킹건')

사진제공=KBS

이지혜가 아내를 살해한 ‘수능 만점 의대생’ 사연에 눈물을 보인다.21일 오후 9시 45분 방송되는 KBS2 '스모킹 건'에서는 수능 만점 의대생이 벌인 충격적인 엽기 살인사건 '수능 만점 의대생 살인 사건' 편이 공개된다.2024년 5월 6일, ‘한 남자가 15층 건물 옥상 난간에서 위태롭게 서 있다’며 119로 다급한 신고 전화가 걸려 온다. 즉시 출동한 119와 경찰은 저항하는 남자 최 씨를 구조했다. 이후 남자가 옥상에 두고 왔다는 가방을 가지러 다시 건물로 돌아온 경찰은 믿기 힘든 광경을 목격했다. 한 20대 여자가 배낭을 멘 채 많은 피를 흘리며 사망해 있었다."수능 만점 의대생의 두 얼굴"급소인 왼쪽 목 경동맥 부분을 수십 차례 공격당해 혈관이 완전히 끊기고 근육이 노출될 정도로 잔인하게 살해당한 여자. 경찰은 조금 전 여기서 자살 소동을 벌인 남자와 관련이 있음을 직감하고 바로 조사를 시작했다. 남자는 ‘수능 만점자’ 출신의 명문대 의대 재학생으로 피해자와 이미 혼인신고까지 마친 상태였다. 휴대폰 통화 기록 등 범인 최 씨를 조사할수록 충격적인 진실이 드러났다.안현모는 “혼인신고까지 한 부인을 이토록 잔인하게 살해한 이유가 도저히 이해가 가지 않는다”고 분노했다. 이지혜는 “그동안 언론 보도에서는 잘 드러나지 않았던 범인 최 씨의 기괴한 행적들이 놀랍다”며 “딸을 허망하게 잃어버린 유족들의 아픔이 얼마나 클지 짐작되지 않는다”고 끝내 눈물을 보였다.이날 방송에서는 피해 여성의 아버지가 직접 출연해 어느 날 갑자기 가족에게 닥친 비극적인 사건의 전말을 밝힌다. 이광민 정신건강의학과 전문의는 범인 최 씨의 잔혹한 범행 동기와 정신과적 문제에 대해 짚어본다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr