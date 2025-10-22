사진 제공 = 티캐스트 E채널 '하나부터 열까지'

장성규와 강지영이 학창 시절의 맛과 향수를 소환했다.20일 방송된 티캐스트 E채널 '하나부터 열까지'는 '그 시절 우리가 사랑했던 추억 음식'을 주제로 진행됐다. '추억의 야식 1티어'로 꼽히는 영○센타 전기구이 통닭은 기성세대에게 아버지 월급날 노란 봉투에 담겨오던 추억의 맛이자, 가족애를 떠올리게 하는 음식이다. 장성규는 "가장의 무게를 견뎌낸 모든 아버지들에 대한 존경심"이라며 강력히 1위로 추천했다.2위를 차지한 메뉴는 '그 시절 학생들의 성지' 캔모○의 눈꽃빙수였다. 이곳은 무한리필 토스트를 기본 제공해 '갓성비 천국' 타이틀을 거머쥔 곳이기도 하다. 장성규는 "워낙 눈치를 많이 보는 스타일이라 아내한테 리필을 부탁했었다"고 셀프 폭로했다. 강지영은 "캔모○는 내게 굵직한 기억"이라며 공감했다.3위에 오른 파파○스는 한때 롯○리아와 함께 '패스트푸드 양대산맥'을 이룰 정도로 많은 사랑을 받았다. 그러나 같은 모기업의 대항마 맘○터치와의 '집안 싸움' 끝에 한국 시장에서 철수하는 아픔을 겪었다. 최근에는 절치부심 끝에 한결 힙해진 분위기로 돌아와 새로운 부활을 예고하고 있다.'생일파티의 대명사'로 불리던 티○아이의 탄생 배경과 역사도 흥미를 끌었다. 강지영은 "어릴 적엔 생일 파티를 하면 햄버거 가게나 패밀리 레스토랑이었다"며 웃었고, 장성규는 "당시 집안이 넉넉지 않아 유복한 친구의 생일 초대 덕분에 처음 패밀리 레스토랑에 가봤다"고 회상했다.'하나부터 열까지'는 매주 월요일 오후 8시 티캐스트 E채널에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr