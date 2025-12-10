김태리, 목걸이는 73만원·팔찌는 731만원…가격 범위 넓은 연말 스타일링

사진제공=매니지먼트mmm

배우 김태리의 크리스마스 모먼트가 포착됐다. 김태리는 73만원짜리 목걸이부터 731만원짜리 팔찌까지 다양한 주얼리로 연말 스타일링했다.10일 소속사 매니지먼트mmm은 한 국내 대표 파인 주얼리 브랜드의 뮤즈로 활동하고 있는 김태리의 2025 홀리데이 컬렉션 'Winter Holiday in Joyful Colors' 비하인드를 공개했다.공개된 사진 속 김태리는 다가오는 크리스마스의 찬란한 순간들을 여러 형태로 담아내고 있다. 극장 콘셉트부터 기프트 박스 오브제까지 차가운 겨울 속 따뜻하고도 포근한 무드를 만들어냈다.뿐만 아니라 레드, 그레이, 블랙 등 다채로운 색감의 의상에 다양한 주얼리로 포인트를 주며 감각적인 홀리데이 스타일링을 완성했다. 우아하면서도 동시에 사랑스러운 매력으로 시선을 사로잡는다.김태리의 2025 홀리데이 컬렉션 화보는 순차적으로 공개될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr