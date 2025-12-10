서장훈/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공 = EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

'이웃집 백만장자'에서 천억 농부 김호연이 '스테비아 토마토의 창시자'라는 사실이 밝혀진다. '재산 2조설' 서장훈은 "부자 되시는데 제가 일조했다"고 발언해 궁금증을 키운다.10일 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')에서는 '토마토 하나로 천억 부자'가 된 농부 김호연의 파란만장한 인생 스토리가 펼쳐진다. 국내 최대 규모의 스마트팜을 일군 그는 5만 평 유리 온실에서 토마토와 샐러드 채소를 재배하며 '연 매출 750억 원'을 기록 중이다. 2023년에는 농업 분야 최초로 코스닥 상장까지 성공하며 '기업 가치 1000억 원'을 달성했다. 흙도 사람도 없이 농업 환경을 데이터로 완벽 제어하는 과학농업의 혁명, 국내 스마트팜 시대의 주역으로 주목받고 있다.이런 가운데 '이웃집 백만장자'에서는 김호연이 탄생시킨 또 하나의 히트작이 공개된다. 토마토 시장의 판도를 뒤바꾼 비밀 무기, 바로 '스테비아 토마토'가 그 주인공이다. 스테비아 토마토는 일반 토마토보다 훨씬 강한 단맛을 자랑하며, 출시와 동시에 소비자들의 미각을 뒤흔든 인기 품목이다. 김호연은 "버린 토마토만 8억 원어치였다"고 회상하며, 처절한 실패를 딛고 개발에 성공한 과정을 생생하게 털어놓는다. 이를 들은 서장훈은 "1kg짜리를 하루 한 통씩 먹었다"며 스테비아 토마토의 '찐 팬'임을 스스로 인증한다. 이어 "회장님 부자 되시는데 제가 일조했다"며 특유의 너스레를 떨어 웃음을 자아낸다.김호연의 인생은 반전과 굴곡 그 자체였다. 24살, 어린 나이에 아빠가 된 그는 가족을 먹여 살리기 위해 높은 급여를 좇아 위험천만한 광산으로 뛰어들었다. 이후 트럭 한 대로 밭떼기 장사를 시작해 전국을 누볐고, 전 재산 300만 원을 털어 농사에 도전했지만 실패는 반복됐다. 그는 그 시기를 떠올리며 "진짜 악에 받쳤다"고 고백한다. 그럼에도 포기하지 않고 쉼 없이 달렸던 이유는 단 하나, 오직 가족을 위해서였다. 그런 김호연이 '아들을 여러 번 쫓아냈다'는 숨겨진 스토리가 공개돼 충격을 안긴다. 이번 방송에서는 김호연의 아들이 직접 출연, 아버지에 대한 속마음을 솔직하게 드러낸다EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'는 이날 오후 9시 55분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr