TV CHOSUN 새 월화미니시리즈 '다음생은 없으니까' 김희선-한혜진-진서연이 20년 지기 절친 3인방의 인생 성장기로 폭풍 공감을 선사하는 '2차 티저'를 공개했다.11월 10일(월) 밤 10시 첫 방송 예정인 TV CHOSUN 새 월화미니시리즈 '다음생은 없으니까'는 매일 같은 하루, 육아 전쟁과 쳇바퀴 같은 직장생활에 지쳐가는, 마흔하나 세 친구의 더 나은 '완생'을 위한 좌충우돌 코믹 성장기다. 인생에서 가장 불안하고 혼란한 시기로 꼽는 제2의 사춘기 불혹에 직면한 세 친구가 다시 한번 인생을 잘살아 보고자 노력하는 '성장통'을 그려낸다.'다음생은 없으니까'는 '꽃선비 열애사', '암행어사: 조선비밀수사단' '대군-사랑을 그리다', '간택-여인들의 전쟁', '공주의 남자' 등에서 감성적인 연출로 독창적인 미장센을 선보인 김정민 감독과 '그린마더스클럽'으로 입체적인 캐릭터와 섬세한 심리묘사로 각광받은 신이원 작가가 의기투합했다. 여기에 김희선-한혜진-진서연-윤박-허준석-장인섭 등 믿고 보는 배우들이 총출동해 색다른 공감 시너지를 이뤄낸다.20일(월) 김희선-한혜진-진서연이 인생 2막을 꿈꾸는 마흔하나 절친 3인방의 인생 리셋 스토리에 대한 서막을 알리는 '2차 티저 영상'이 공개돼 시선을 사로잡는다. '2차 티저 영상'은 한 번뿐인 인생을 다시 제대로 살고 싶은 조나정(김희선 분), 구주영(한혜진 분), 이일리(진서연 분)의 다양한 희로애락이 파노라마처럼 펼쳐져 기대심리를 자극한다.조나정이 아들 둘을 이끌고 야단법석하며 친구들과의 생일 파티 현장에 나타나자, 구주영과 이일리가 모른 척 고개를 돌려버려 웃음을 자아낸다. 특히 속옷 선물을 받은 조나정과 이일리가 투덕거리며 한바탕 웃음꽃을 피우는 모습 위로 "어릴 땐 이쯤 되면 꽤 멋지게 살고 있을 줄 알았는데. 이렇게 마흔하고도 한 살의 생일날이 지나간다"라는 조나정의 자조적인 멘트가 울려 퍼져 심장을 일렁인다.20년 전 화끈하게 맥주캔을 맞부딪치는 조나정, 구주영, 이일리의 풋풋했던 대학 시절과 함께 손으로 얼굴을 가린 채 난감해하는 구주영, 눈물을 뚝뚝 흘리는 조나정, 소주를 병째로 들이켠 뒤 오열을 쏟아내는 이일리가 연달아 모습을 드러내고 "우리 20년 지기다. 힘들면 힘들다 속상하면 속상하다 왜 말을 못 해?"라는 이일리의 강렬한 일침이 흘러나와 끈끈한 우정을 증명한다.조나정은 '2018 올해의 쇼호스트'에 선정됐던 자신의 기념비를 보며 "나 다시 일하고 싶어"라고 재기에 대한 소망을 내비치고, 구주영은 이일리에게 "시댁은 은근 나 나이 많은 탓을 하는데 남편은 영 비협조적이야"라며 임신에 적극적이지 않은 남편 오상민(장인섭 분)에 대한 고민을 털어놓는다. 특히 "내 나이가 어때서"라며 어딘가로 달려가는 조나정 뒤로 "야 나 임신한 것 같아"라고 절규하는 이일리의 모습이 '마흔 세친구의 좌충우돌 성장기'라는 문구와 절묘하게 어우러진다.마지막으로 화려하게 꾸민 조나정, 구주영, 이일리가 서로 어깨동무한 채 우정을 폭발시키는 순간, "내가 너네 겁나 사랑하는 거 알지?"라는 조나정의 사랑스러운 멘트가 더해져 절친 3인방의 유쾌한 인생 리부트 스토리에 기대감을 드높인다.제작진은 "'2차 티저'에서는 김희선, 한혜진, 진서연 등 절친 3인방의 파란만장 일상을 리얼하게 담았다"라며 "'다음생은 없으니까'가 그려낼, 너무나 현실적이어서 공감할 수밖에 없는 스토리와 감정의 연대를 기대해 달라"라고 밝혔다.'다음생은 없으니까'는 11월 10일(월) 밤 10시 첫 방송 되며 넷플릭스에서 스트리밍 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr