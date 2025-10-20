사진 제공=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트 보이그룹 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 새 미니 앨범 하이라이트 샘플러를 공개하고 '장르의 용광로' 활약을 예고했다.엑스디너리 히어로즈는 오는 24일 새 미니 앨범 'LXVE to DEATH'(러브 투 데스)와 타이틀곡 'ICU'(아이씨유)를 발매하고 컴백한다. 이에 앞서 20일 정오 그룹 공식 SNS 채널에 신보에 수록된 전곡의 일부 음원을 실은 하이라이트 샘플러 영상을 게재해 이목을 집중시켰다.1번 트랙 'Lost and Found'(로스트 앤 파운드)에서 시작한 영상은 타이틀곡 'ICU', 'FiRE (My Sweet Misery)'(파이어 (마이 스위트 미저리)), 'Ashes to Ashes'(애쉬스 투 애쉬스), 'Spoiler!!!'(스포일러!!!), 'Love Tug of War'(러브 터그 오브 워), 'LOVE ME 2 DEATH'(러브 미 투 데스)까지 일곱 트랙의 하이라이트 구간을 집약했다. 공중을 둥둥 떠다니는 심전도계와 하트 모양의 파형이 그려지는 연출로 새 앨범명 속 신선한 표기인 'LXVE'에 대한 궁금증을 높였다.'LXVE to DEATH'는 리더이자 드러머 건일, 키보디스트 정수와 오드, 기타리스트 가온과 준한(Jun Han), 베이시스트 주연까지 멤버 전원이 타이틀곡을 포함한 전곡 크레디트에 이름을 올렸다. 데뷔 이래 매 앨범 작업에 참여하며 음악 스펙트럼을 확장해 온 이들이 신보를 통해 한층 성장한 음악성을 입증할 것으로 기대를 모은다.컴백에 이어 11월 21일~23일 사흘간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 'Xdinary Heroes < Beautiful Mind > World Tour FINALE in SEOUL'(< 뷰티풀 마인드 > 월드투어 피날레 인 서울)을 개최하고 팬들과 만난다. 이번 단독 콘서트는 엑스디너리 히어로즈의 잠실실내체육관 입성 기록이자 국내 및 해외 14개 지역 18회 규모로 진행된 월드투어 'Beautiful Mind'의 화려한 막을 내리는 것으로 특별한 의미를 갖는다.엑스디너리 히어로즈는 오는 24일 오후 1시 새 미니 앨범 'LXVE to DEATH'를 정식 발매한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr