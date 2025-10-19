사진=김나영 유튜브

방송인 김나영이 남편 마이큐의 청혼을 받고 두려웠다고 고백했다.19일 유튜브 채널 '김나영의 nofilterTV(노필터티비)'에는 '김나영 & 마이큐 가족이 되었습니다♥'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상과 함께 김나영은 "많은 분들의 축하 속에 마이큐와 가족이 되었습니다. 지금껏 받은 따뜻한 응원과 다정한 축하들을 너 넓은 곳으로 흘려보내며 살겠습니다. 고맙습니다"라고 인사했다.영상 속에는 결혼식 당일 비하인드 내용이 담겨있었다. 비가 내리자 김나영은 "결혼식 8시간 전이다. 비가 추적추적 내리고 있다. 야외 결혼식이라 비가 안 오길 바랐는데"라며 "비 오는 날 결혼하면 잘 산다는 그 말을 보여주시려고 하는 건가" 하고 긍정적인 마음을 드러냈다.신부 헤어, 메이크업을 마친 후 김나영은 "너무 예쁘다. 다른 사람 같다"고 만족하며 "울지 말아야지"라고 다짐했다. 비가 멈춘 뒤 그는 "왜 이렇게 안 떨리지? 오늘 눈물 없다. 진짜 눈물이 안 난다. 기쁘다"고 소감을 전했다.결혼식 5분 전 마이큐는 김나영 아들 신우, 이준과 화이팅 하며 친근한 모습을 보였다. 마이큐가 두 아들과 입장한 뒤, 김나영은 아버지 손을 잡고 버진로드를 걸었다.마이큐와 김나영은 가족, 지인, 하객들 앞에서 사랑의 서약을 했다.마이큐는 한국에 와서 음악하며 외롭던 시간을 지나 페인팅을 하며 김나영과 운명적인 만남을 이뤘다고 밝히며 "나영은 어려움을 견딜 수 있는 용기와 힘을 주었다. 한 손에 나영, 다른 손에는 신우, 등 뒤에는 이준이를 업고 감사와 사랑으로 무장하여 천천히 뛰기 시작하겠다"고 말했다.그러면서 "나영이 가끔 '나 얼마만큼 사랑해?'라고 묻는데, 대답할 수 없었다. 나의 사랑도 어떤 단어 문장으로 표현할 수 없다. 차마 말로 표현할 수 없는 감정"이라며 "나 유현석은 한결같이 사랑하며 온 마음 다해 이 세상 끝나는 날까지 함께하겠다"고 약속했다.김나영은 "마이큐를 만나 사랑이 무엇인지 깨닫고 있다. 밖에서 어떤 일을 겪어도 외롭지 않다. 지난 시간 동안 사랑을 알려줬다. 고마워"라고 애정을 표현했다. 이어 "내게 프러포즈했을 때 기쁘면서도 두려웠다. 내가 지금껏 낸 용기 중에 가장 큰 용기를 냈다. 나와 아이들에게 보여준 마이큐의 사랑은 정말 거룩했다"며 영원을 맹세했다.한편, 방송인 김나영과 가수 마이큐는 지난 10월 1일, 4년 열애 끝에 재혼을 발표했다. 김나영은 2015년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육했고, 마이큐는 초혼이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr