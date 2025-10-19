'차은우 극찬녀' 박규영, 브라톱 입고 '탄탄 복근' 노출…"우주에서 제일 섹시"

박규영이 파격적이 패션을 선보였다.박규영은 자신의 인스타그램에 브랜드 명이 담긴 화보 사진을 다수 게시했다.사진 속 박규영은 따뜻한 느낌의 실내 공간에서 포즈를 취하고 있다. 박규영은 블랙 스포츠 브라와 데님 팬츠를 착용하고 그 위에 그레이 컬러의 후드 집업을 걸쳐 스포티하면서도 힙한 스타일을 연출했다. 특히 후드 집업의 지퍼를 열어 탄탄한 복근을 살짝 노출하며 건강미를 과시한다.박규영은 짧은 단발머리 스타일링과 자연스러운 메이크업은 청순하면서도 내추럴한 분위기를 더한다. 또 다른 사진에서 박규영은 편안한 소파에 옆으로 누워 정면을 응시하며 시크한 눈빛을 보내고 있고 아울러 박규영은 벽에 기대어 포즈를 취하고 있는데 심플한 의상만으로도 완벽한 몸매와 독보적인 분위기를 뿜어내 시선을 사로잡는다.이를 본 팬들은 "언니 너무 섹시해요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 매력있다" "아름다우시다" 등의 댓글을 남겼다.앞서 박규영은 차은우와의 우정을 언급한 바 있다. 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에 출연한 박규영은 차은우와 함께 작품을 하면서 친해졌다고 밝혔다. 박규영은 "또래라 더 가까워졌다"며 "남매 느낌을 넘어서 형제처럼 지낸다"고 밝혔다.유튜브 채널 '나래식'에서는 차은우 외모에 대해 "제가 뵐 때마다 '이 우주에서 제일 잘생긴 녀석아 봐도 봐도 적응이 안 되는 녀석아' 약간 이렇게 한다"라고 해 웃음을 자아냈다. 한편 박규영은 넷플릭스 영화 '사마귀'에 출연한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr