솔비, 20억 투자 거절했다더니…"최고가 작품 2300만원에 팔려" ('백반기행')

솔비/ 사진=텐아시아 DB

솔비가 최고로 팔린 작품 금액을 밝혔다.19일 오후 7시 50분 방송되는 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'에서는 팔색조 매력의 가수 겸 화가 솔비와 경상남도 창녕을 향한다. 가수로 먼저 이름을 알린 솔비가 ‘만능 아트테이너’다운 다양한 끼와 솔직한 입담을 뽐낸다고 해 기대를 모은다.13년 차 화가로 대활약 중인 솔비는 그림을 그리게 된 계기를 털어놓는다. 우울증을 극복하기 위해 시작한 미술은 그녀의 인생에서 떼려야 뗄 수 없는 존재가 됐다. 자신만의 메시지를 담은 개성 있는 작품으로 입소문을 타 2021년에는 바르셀로나 국제 아트페어에서 대상을 받는 쾌거를 이뤘다. 전현무, S.E.S 유진 등 내로라하는 연예인들이 앞다퉈 작품을 구입하는가 하면, 최고가로 팔린 작품은 무려 2300만 원을 호가한다고 밝혔다. 이에 식객은 “만화 말고 회화를 할 걸 그랬다”며 후회 했다는 후문이다. 현재 1인 기획사를 운영중인 솔비는 앞서 20억 투자 제안을 거절했다고 밝히기도 했다.솔비는 현재 다수의 프로젝트와 개인전을 통해 입지를 다진 아티스트이다. 그러나 그녀의 화가 인생이 순탄치만은 않았다. ‘비전공자라는 이유와 연예인 프리미엄으로 과대 평가됐다’는 네티즌들의 비난을 감내해야 했다. 특히 ‘사과는 그릴 줄 아니?’라는 대중들의 조롱 섞인 악플을 예술의 자양분으로 삼아 ‘애플 시리즈’라는 작품을 탄생시킨 비하인드에는 솔비만의 독특한 에너지와 자존심이 고스란히 담겨 있다. 난무하는 악플 고소, 고발과 달리 자신만의 길을 걷는 인간 솔비의 뚝심에 이목이 쏠린다.최근 화가로 더 주목받는 솔비지만, 그녀는 혼성그룹 ‘타이푼’의 메인보컬로 연예계에 데뷔한 20년 차 가수이다. 여전히 사이좋은 ‘타이푼’ 멤버들과 올여름 ‘퐁당! 푹’이라는 신곡을 발표했다. 이어 식객과 80년대 신혼부부 연기까지 하며 예능 치트키로도 활약하는 ‘만능 아트테이너’ 솔비의 끼가 쏟아졌다는 후문이다.'식객 허영만의 백반기행'은 이날 오후 7시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr