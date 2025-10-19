2.2%→4.7% 시청률 급등하더니…김연경, 한일전에 '히든카드' 꺼냈다 ('신인감독')

/ 사진=텐아시아DB

‘필승 원더독스’ 김연경 감독이 한일전 승리를 위해 결정적인 승부수를 던진다.19일 오후 9시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘신인감독 김연경’ 4회에서는 창단 세 번째 경기로 일본 고교 최강팀 슈지츠 고교와 ‘필승 원더독스’의 한판 승부가 펼쳐진다. 치열한 접전 속 양 팀 감독들의 전략 싸움이 뜨겁게 달아오를 예정이다.2전 1승 1패를 기록 중인 ‘필승 원더독스’는 이번 경기에서 사활을 걸고 한일전에 나선다. 김연경 신인감독의 승리 전략은 과연 무엇일지 궁금해지는 가운데, 김 감독은 날카로운 경기 분석을 바탕으로 흐름을 바꾸기 위한 히든카드를 준비한다.이번 경기의 중심에는 위기 상황에서 침착한 경기 운영과 리더십을 겸비한 주장, ‘코트 위의 마에스트로’ 표승주가 있다. 이와 더불어 김 감독이 선택한 진짜 히든카드는 누구일지 궁금증을 자아낸다. 팽팽히 맞선 한일전의 승부처에서 어떤 인물이 판을 뒤집으며 결정적 활약을 펼칠지 관심이 쏠린다.슈지츠 고등학교는 ‘그물망 수비’로 불리는 탄탄한 조직력과 빠른 전환 플레이를 앞세워 필승 원더독스를 거세게 압박한다. ‘독기 충전’ 원더독스와 ‘수비의 정석’ 슈지츠가 맞붙는 이번 경기는 선수들의 개인 기량은 물론, 감독들의 전략과 순간 판단이 승패를 가를 명승부가 될 전망이다.매주 일요일 방송되는 '신인감독 김연경'은 3회 연속 시청률 상승세를 기록 중이다. 1회 2.2%로 시작해 2회 4.0%, 3회 4.7%를 기록하며 2배 이상 급등했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr