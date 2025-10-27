넷플릭스

배우 류승범이 자신만의 가치관을 밝혔다.지난 17일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 영화 '굿뉴스' 류승범과 인터뷰를 진행했다. 이날 류승범은 패셔니스타답게 네이비색 스트라이프 슈트에 호피무늬 안경, 반지 등으로 멋을 냈다.'굿뉴스'는 1970년대, 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한 자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그린 영화. 극 중 류승범은 1970년 권력의 중심부인 중앙정보부 부장 박상현을 연기했다.류승범은 변성현 감독의 연출 스타일에 대해 "예측을 벗어나는 스타일이다. 어떤 틀을 깨려고 한다. 어떻게 하면 확장할 수 있을까 고민하는 분이다. 그런 걸 지켜보면서 매력적인 분이구나 느꼈다"라고 표현했다.그러면서 "나도 많이 예측하는 편은 아니다. 오늘만 사는 스타일"이라며 "과거나 미래에 가 있지 않다. 오늘도 아니고 지금에 집중한다. 그래서 불안한 요소들이 많이 없다"고 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr