개그우먼 김지민이 달달한 신혼 일상을 전했다.김지민은 17일 자신의 인스타그램에 "산책 데뚜💕"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김지민이 김준호, 반려견들과 함께 집 주변 산책을 하고 있는 모습. 특히 김준호는 앞에서 김지민을 이끌거나 횡단보도에서는 김지민이 먼저 건너는 것을 보는 등의 면모를 보여 눈길을 끌었다.한편 김지민은 KBS 개그 선배 김준호와 2022년 4월 연인 관계를 공식 인정한 후 약 3년 만인 지난 7월 백년가약을 맺었다. 사회는 이상민, 축가는 거미와 변진섭이 맡아 두 사람의 앞으로를 축하했다. 화동으로는 배우 황보라의 아들 우인 군이 등장해 많은 하객들의 환호성이 터져 나왔었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr