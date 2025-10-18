김연경, 제대로 사고쳤다…유튜브 채널 개설하자마자 조회수 '폭발' ('신인감독')[TEN이슈]

/ 사진=텐아시아DB

MBC 예능 ‘신인감독 김연경’이 공식 유튜브 채널 ‘원더독스 라커룸’을 통해 방송의 감동을 온라인으로 확장하며 뜨거운 화제를 모으고 있다.‘원더독스 라커룸’은 MBC ‘신인감독 김연경’의 공식 유튜브 채널로, 본방송에서 미처 다 보여주지 못한 장면과 비하인드 등 다양한 콘텐츠를 앞으로 선보일 예정이다.이번에 공개된 첫 영상은 필승 원더독스 선수단의 라커룸 비하인드 콘텐츠로, 가족들과의 가슴 찡한 뒷이야기와 선수들의 진심 어린 모습이 담기며 공개 직후부터 큰 관심을 모으고 있다.해당 영상은 공개 하루 만에 조회수 50만 회를 돌파, 신규 채널임에도 폭발적인 반응을 이끌어내고 있다. 시청자들은 “비하인드 기다렸다”, “오래오래 보고 싶다”, “본방이 더 기다려진다” 등 응원 댓글을 남기며 MBC ‘신인감독 김연경’에 대한 뜨거운 관심을 보이고 있다.‘신인감독 김연경’ 제작진은 “공식 유튜브 채널을 통해 방송에서 미처 다 담지 못한 미방분 영상 등 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정”이라며 “본방송은 물론 온라인에서도 필승 원더독스의 이야기를 다채롭게 즐기실 수 있을 것”이라고 전했다.‘신인감독 김연경’은 매주 일요일 오후 9시 10분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr