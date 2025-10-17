사진=위에화엔터테인먼트

사진=위에화엔터테인먼트

2022년 위에화 엔터테인먼트에서 데뷔시킨 그룹 템페스트(TEMPEST)가 완성도 높은 신보를 예고했다.템페스트는 14일 0시 공식 SNS를 통해 일곱 번째 미니앨범 'As I am(애즈 아이 엠)'의 트랙리스트를 공개했다.트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 'In The Dark (어둠 속에서)'를 비롯해 'nocturnal(녹터널)', 'CHILL(칠)', 'Silly Kid(실리 키드)', 'How deep is your love?(하우 딥 이즈 유어 러브?)'까지 총 5개의 트랙이 수록된다.빈티지한 무드가 돋보이는 필름 영상에 필름이 돌아가는 소리, 사진이 촬영되는 소리가 어우러지며 팬들의 궁금증을 유발했고, 신보를 향한 기대감을 한층 고조시켰다.멤버 LEW, 혁이 수록곡 'CHILL' 작사에 이름을 올려 눈길을 사로잡았다. 이에 템페스트는 한층 성장한 음악적 역량을 통해 완성한 앨범으로 팬들 앞에 나설 것으로 기대를 키운다. LEW(이의웅)와 형섭(안형섭)은 2017년 방송된 '프로듀스 101 시즌2'에 출연해 데뷔 전부터 인기를 얻었다.타이틀곡 'In The Dark (어둠 속에서)'는 끝없이 이어지는 내면의 혼란과 두려움 속에서도 한 걸음씩 나아가는 이들을 위한 곡이다. 멤버들은 자전적인 이야기를 담은 가사를 통해 듣는 이들에게 공감과 위로를 전할 예정이다.'As I am'은 템페스트가 지난 3월 발표한 미니 6집 'RE: Full of Youth(리: 풀 오브 유스)' 이후 약 7개월 만에 발매하는 신보다. 템페스트는 이번 앨범을 통해 가장 '나'다운 순간들을 담담하게 풀어낸다.템페스트의 일곱 번째 미니앨범 'As I am'은 오는 27일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr