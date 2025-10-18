사진 = KBS 2TV '살림남'

위기투성이로 시작한 첫 가족여행, 이번에는 박서진 가족이 홍콩의 다채로운 매력에 흠뻑 빠진다.18일 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 박서진 가족의 좌충우돌 홍콩 여행 대미를 장식할 마지막 이야기가 공개된다.이날 박서진은 아버지가 무릎 통증으로 호텔에서 휴식을 취하는 동안, 어머니와 동생 효정과 함께 홍콩 시내 투어에 나선다. 특히 어머니를 '삼천포 왕조현'이라고 부르며 치파오 체험에 나서 여행의 재미를 한층 끌어올린다. 어머니와 효정은 치파오를 맞춰 입고 거리에 등장, 현지 분위기를 만끽한다. 이때 빨간색 치파오를 입은 효정을 본 박서진은 "고추장 불고기 아니냐"라며 특유의 입담을 발휘해 웃음을 자아낸다.이후 박서진은 홍콩에서 가장 먹고 싶은 음식으로 딤섬을 꼽은 효정을 위해 현지 맛집으로 향한다. 여행 전부터 딤섬 먹방을 손꼽아 기다려온 효정은 모든 딤섬을 섭렵하며 '먹잘알(먹을 줄 아는 사람)'의 진가를 발휘한다. 또 찰떡같은 맛 표현을 쏟아내며 순식간에 무려 12판을 해치운 효정에게 모두를 폭소케 한 초유의 사태가 벌어져 현장이 웃음바다가 됐다는 후문. 과연 효정에게 어떤 일이 벌어진 것일지 궁금증이 쏠린다.홍콩 여행의 마지막 밤, 박서진 가족은 '세계 3대 야경'으로 손꼽히는 홍콩의 황홀한 야경을 즐기기 위해 한적한 공원을 찾는다. 야경 감상에 몰입하던 그때, 무릎 통증으로 호텔에 머물던 아버지가 깜짝 등장하고, 이내 어머니 앞에 무릎을 꿇는 예상치 못한 장면이 펼쳐져 모두를 놀라게 한다. 이에 어머니는 눈물을 보이며 현장을 뭉클하게 만든다.KBS 2TV '살림남'은 이날 오후 10시 45분 방송된다,.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr