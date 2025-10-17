기안84, 결국 속내 밝혔다…"뭐하고 사는지 모르겠어, 이도저도 아냐" ('나혼산')

/ 사진=텐아시아DB

기안84가 침착맨에게 고민 상담을 한다. 그는 ‘러닝84’의 말하지 못했던 마음고생을 털어놓고, 침착맨은 뜻밖의 해결책을 제시한다고 해 궁금증을 자아낸다.17일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 기안84가 과거의 동거메이트 침착맨에게 고민을 털어놓는다.공개된 사진 속에는 기안84가 침착맨의 사옥을 방문한 모습이 담겼다. 그는 “충재를 만나는 건 절에 가는 느낌이고, 침착맨 형님을 만나는 건 만화방에 놀러 가는 느낌”이라며 고민에 대한 새로운 시각의 이야기를 듣고 싶어 찾아갔다고 밝힌다.기안84와 침착맨은 서로의 근황을 나누다 “만화로 시작해서 이제 우리 둘 다 만화를 안 그린다”며 서로의 달라진 삶에 대해 허심탄회하게 대화를 나눈다. 이때 근심이 가득한 기안84의 모습에 침착맨은 “그림을 그리는데 확 오는 게 없어서 스트레스야?”라며 그의 마음을 알아차린다.이어 기안84는 “뭐 하고 사는 건지 모르겠어. 이도 저도 아닌 것 같아”라며 그림과 방송, 러닝까지 다채로운 활동에 대한 부담을 털어놓는다. 이에 침착맨이 “네가 재밌어서 하는 거야?”라며 그의 솔직한 마음을 묻자, 기안84는 누구도 예상하지 못했던 ‘달리기’에 대한 진심을 전한다.기안84의 이야기를 듣던 침착맨은 애정 가득한 잔소리로 그를 당황하게 하는가 하면, “왜 붓 따로, 발 따로 써. 같이 써!”라며 기안84의 장점을 살린 기상천외한 해결책을 제시한다고 해 궁금증을 자아낸다.기안84의 고민을 날려버릴 침착맨의 해결책은 이날 오후 11시 10분 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr