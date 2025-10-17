사진=텐아시아DB

유튜브 채널 '트립 코드'(TRIP KODE)가 배진영과 미연의 영상을 공개한 뒤 '유튜브판 우리 결혼했어요'(이하 '우결')라는 반응 속에 논란이 일자, 결국 본편 영상 업로드를 잠정 보류하기로 결정했다.지난 9일 '트립 코드'는 배진영과 아이들 미연의 여행 데이트 티저 영상을 공개했다. 그러나 영상은 공개 직후 거센 비판에 휩싸였고, 팬들의 반응은 냉담했다. 해당 영상은 하루도 지나지 않아 비공개로 전환됐다.문제가 된 영상에는 설레는 분위기의 배경음악과 함께 "모르는 사람이랑 여행", "궁금한데요" 등의 멘트가 등장했다. 얼굴은 공개되지 않았지만, 팬들은 곧바로 주인공이 미연과 배진영임을 알아챘다.영상 속에서 배진영은 "이런 사람인지 상상도 못 했다"고 말했고, 미연은 "완전 뭔가 설레는"이라며 미소를 보였다. 두 사람은 인형 뽑기를 하며 웃음을 터뜨리는 등 데이트 분위기를 이어갔다. 이후 배진영은 "심박수 터질 것 같은데"라고 말하며, 함께 우산을 쓰고 걷는 장면이 이어졌다. 영상 말미에는 "생각보다 설렌다"는 자막과 함께 오는 16일 오후 6시 30분 공개를 예고했다.하지만 공개 이후 팬들의 반응은 싸늘했다. "심쿵이 아니라 화나서 심근경색 오겠다", "수요 없는 공급이다", "'우리 결혼했어요' 부활이냐, 누굴 위한 콘텐츠냐" 등의 부정적인 댓글이 이어졌다. 논란이 커지자 티저 영상은 비공개로 전환됐으며, 본편은 예고된 16일 오후 6시 30분에 공개될 예정이었으나 해당 시각에 올라오지 않았다. 대신 3시간 30분 뒤인 밤 10시, 채널 측은 사과 공지를 했다.앞서 배진영은 지난 13일 진행된 첫 솔로 앨범 발매 기념 라운드 인터뷰에서 이번 논란에 관해 입을 열었다. 그는 "영상 섬네일에 '현대판 우결'이라고 돼 있어서 문제가 된 것 같다. 사실 상대가 누군지도, 남자인지 여자인지도 모르고 시작했다"고 설명했다. 이어 "단순히 상대방의 심박수를 높이면 이기는 게임이었는데, 그렇게 포장된 걸 보고 놀랐다. 순수하게 게임으로 접근했을 뿐인데 '현대판 우결'이라 해서 당황스러웠다"고 털어놨다.안녕하세요, <트립KODE> 제작진입니다.금일 공개 예정이었던 <트립KODE> 본편은 심도 있는 논의 끝에 업로드를 잠정 보류하기로 결정하였습니다.콘텐츠를 기다려주신 모든 분께 깊이 사과드립니다.감사합니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr