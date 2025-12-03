사진=정준원 SNS

배우 정준원이 평온한 근황을 전했다.정준원은 지난 2일 자신의 인스타그램에 귀여운 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 정준원이 지인과 함께 일식당을 찾은 모습. 다양한 종류의 초밥을 먹은 정준원은 엄지 손가락을 추켜 세우는 등 만족감을 보였다. 특히 더 잘생겨진 비주얼까지 뽐내 눈길을 끌었다.정준원은 지난 5월 종영한 tvN 토일드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서 종로 율제병원 산부인과의 '슈퍼맨', 레지던트 4년 차 구도원 역을 맡아 여심을 사로잡으며 데뷔 10년 만에 대세 스타 반열에 올랐다.이후 정준원은 가수 성시경의 유튜브 채널에 출연해 수입에 대해 "아직 수입이 없는.."이라며 얼버무렸었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr