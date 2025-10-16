이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘김종국 짐종국’(GYM JONG KOOK) 캡처

가수 김종국이 자신의 채널에 공개했던 아내의 실루엣 영상 삭제에 대해 언급했다.16일 김종국의 채널 ‘김종국 짐종국’(GYM JONG KOOK)에는 "여기 SM타운 아닙니다… (Feat. 유노윤호, 찬열, 유리, 수호, 마선호)"라는 제목의 영상이 올라왔다.그는 영상 공개와 함께 앞서 신혼 여행지를 공개하며 아내와 관련된 영상을 삭제한 데 대해 해명글을 올렸다.앞서 김종국은 지난 9일 자신의 채널에 '호텔 조식 운동'이라는 제목의 영상을 통해 신혼여행기를 올린 바 있다. 해당 영상에서 호텔 내부를 소개하면서 창문에 살짝 비친 아내의 모습이 눈길을 끌었던 것. 이후 영상이 화제가 되자 김종국은 10일 영상을 비공개로 전환해 화제가 됐다.SM엔터테인먼트의 원조 열정남! 유노윤호 정윤호가 진정한 레슨을 배우러 ‘짐종국’에 찾아왔습니다!동방신기 첫 데뷔 때부터 쭉 지켜봐온 정윤호는 그냥 열정 그 자체입니다남자답고 또 잔잔하고, 그래서 가끔씩 순수한 웃음을 주는 유노윤호의 수많은 레슨 이야기들!오늘 재미있게 보시고, 많은 분들도 시들해진 열정을 다시금 끌어올리시는 시간이 되시길 바라겠습니다.끝으로, 지난 영상을 내리게 된 이유를 짧은 글로 공지하기엔 부족함이 있어 방법을 논의하는 과정에서, 해당 영상 속 형체도 알아볼 수 없는 검은 실루엣을 감추겠다는 목적으로 영상을 내린 것 같다는 어처구니없는 기사가 하나둘 올라왔고, 누가 봐도 상식적이지 않은 그 이야기가 사실처럼 번져나가는 모습을 경험했습니다.살다 보면 예기치 않게 된통 꼬이거나 억울한 일이 생기기도 합니다.결혼식 관련해서도 왜곡된 얘기들이 너무나 많아 속상하고 안타깝지만, 그 또한 명분을 준 제 탓이라 생각하고 맞을 건 좀 맞고, 그냥 하던 대로 앞만 보고 열심히 성실히 살려고 합니다.그래도 나름 오랜 시간 지켜보셨을 텐데, 그 정도로 정신나간 놈 아닙니다 ㅎㅎ행복하게 하루 마무리 잘하시고, 삶이 고된 요즘 많은 분들 힘내시길 바라겠습니다!한편, 김종국은 지난 9월 5일 비연예인과 결혼식을 올렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr