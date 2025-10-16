소란/ 사진=조준원 기자 wizard333@

밴드 소란이 3인 체제의 마지막 앨범으로 돌아온다. 아름다운 이별을 앞둔 소란(고영배, 서면호, 이태욱)은 16일 서울 마포구 MPMG 사옥에서 새 EP '드림'(DREAM) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.EP 'DREAM'은 이러한 변화의 감정선을 담아낸 작품으로, 2년 만의 신보이자 3인 체제의 마지막 기록이다. 'DREAM'은 '앞으로도 꿈을 꾸는 밴드가 되길 바란다'는 마음에서 지은 제목으로, 밴드로서의 꿈이 개인의 꿈으로 이어지는 전환의 메시지를 담았다.타이틀곡 '사랑한 마음엔 죄가 없다'는 그동안 소란이 선보인 적 없었던 미디엄 템포의 모던락 사운드로 이뤄진 노래다. 인트로와 아웃트로의 기타라인과 폭발적인 가창이 특징이다. 15년 차 소란의 곡 중 최초의 외부 작업 곡으로, 박우상 작곡가와 송캠프를 통해 만들어졌다. 고영배는 "새로운 색깔을 만들 수 있을 거란 기대를 품고 이야기를 나눴다. 데모를 먼저 받아서 거기에 내가 멜로디를 붙이고 멤버들이 연주하는 식으로 작업했다. 익숙한 듯 새로운 느낌의 곡이다. 마음에 쏙 들어서 타이틀곡으로 정하게 됐다"고 말했다.신보 타이틀곡에서는 고영배의 고음이 두드러진다. 고영배는 "곡 작업을 할 때 컨디션이 좋기도 했고, 늘 하던 방식이 아니라 심취해서 만들다 보니 노래가 너무 높아졌다. 챌린지 촬영을 위해 다른 가수들에게 노래를 들려줬는데 고음깨나 한다는 가수들도 "오랜만에 진짜 '챌린지'다, 너무 높다"고 하더라"고 전했다.소란은 내년 1월 콘서트를 끝으로 3인 체제를 마무리하고 고영배 단독 체제의 원맨 밴드로 전환한다. 기타리스트 이태욱은 오래전부터 연주자 활동을 향한 갈망이 있었고, 고영배는 2인 체제로의 활동이 '밴드'의 의미를 이어 나갈 수 있는지 고민해 서면호와 긴 상의 끝에 소란 활동을 마무리하게 됐다고 설명했다.고영배는 "밴드 소란과 우리를 좋아하시는 분들이 함께 뭔가를 만들어 간다는 게 가장 중요하다고 생각하면서 밴드 생활을 해왔다. 앞서 4명에서 3명이 되던 시점, 팀이 흔들리면서 리더로서 힘들기도 했다"고 털어놨다.이어 "또 한 번 멤버 변화가 생기면서 의미가 손상된다는 느낌을 받았다. 더 이상은 팀 활동을 하기가 어렵지 않을까. 두 명이 된다면 나도 더는 못 하겠다고 말했고, 그런 나의 마음을 계속 봐왔던 서면호가 고맙게도 이해해 줬다. 두 명은 밴드가 아니라고 생각한다거나, 서면호와 둘이서는 못하겠다는 뜻이 아니다. 더 이상 팀 활동을 한다는 것 자체가 어려웠다"고 고백했다.소란 활동 종료 이후 계획에 대해 서면호는 "1월 공연에 최대한 집중하는 게 목표다. 그 뒤의 구체적인 계획은 추후 천천히 생각해 보겠다. 베이시스트든, 아티스트로든 멋진 모습으로 좋은 공간에서 뵙겠다"고 말했다. 이태욱도 "일단은 휴식을 취하고자 한다. 이후 여러 연주 활동을 해나갈 예정이고, 들려드리고 싶은 음악을 만들고자 한다"고 밝혔다.소란은 오는 1월 콘서트를 열고 관객들과 뜨겁게 호흡할 예정이다. 소란은 "1월 17~18일로 예정돼 있다. 가장 자주 공연했던 곳에서 대미를 장식하는 게 좋겠다는 생각이 들어서 예스24 라이브홀에서 스탠딩 콘서트를 열기로 했다"고 말했다. 이어 "그 콘서트가 팬들이 슬퍼하는 장이 되는 것보다는 신나고 행복한 공연이 되면 좋겠다. 마음껏 즐기고 인사도 충분히 할 수 있는 그런 시간이 되길 바란다"고 덧붙였다.소란의 새 EP 'DREAM'은 오는 17일 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr