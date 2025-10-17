사진=ENA

연예인들의 여행·맛집 예능이 잦아지면서 일각의 시청자들 사이 "출연료 벌면서 연예인들만 호의호식한다"는 비판이 제기되고 있는 가운데, 새 예능 '길치라도 괜찮아'가 프로그램만의 흥미를 내세웠다.16일 서울 상암DMC푸르지오 S-city 쇼킹케이팝센터에서 ENA 예능 프로그램 '길치라도 괜찮아' 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 공대한 PD를 비롯해 송해나, 김원훈, 박지현, 손태진, 김용빈이 참석했다.'길치라도 괜찮아'는 갈팡질팡 길치 연예인들이 크리에이터가 맞춤 설계한 여행에 도전하는 예능 프로그램이다. 여행은 서투르고, 계획은 귀찮고, 시간은 부족하지만 '그래도 떠나고 싶은' 이들을 위해 커스터마이징된 테마 투어가 마련된다. 송해나와 김원훈이 MC로 합류했으며, '길치 클럽'으로 뭉친 트로트 가수 박지현·손태진·김용빈이 좌충우돌 여행길에 나선다.손태진은 "여행 예능에 참여하는 건 처음이다. 내가 잘할 수 있을까 걱정과 부담이 있었는데, 이 프로그램을 하면서 어렸을 때부터 여유가 생기면 여행을 많이 다녀야겠다는 생각이 들었다. 현재 생각을 내려놓고 새로운 문화를 받아들이는 게 삶에 많은 도움이 되는 것 같다. 합법적으로 일하면서 힐링할 좋은 기회를 주셔서 감사드린다"고 인사했다.이어 "프로그램하면서 여행에 대한 개념과 가치관이 새로워졌다. 어디를 꼭 가야 한다는 강박에 쫓겨 여행을 다녔는데, 이번에는 나만의 취향대로 설계해서 내가 행복하게 다녀오면 그게 가장 값진 여행이구나라는 걸 깨달았다"고 덧붙였다.박지현과의 케미에 관해서는 "지현 씨가 여유롭게 움직이면서 '길 잃어도 이런 게 여행의 묘미지'라고 말해줄 때 힘이 됐다. 그 한마디가 오래 남는 추억이 되더라. 영감을 주는 여행 동반자였다. 새로운 경험에 대한 포용력이 넓었고, 모든 걸 잘 즐기려 했다. 지현 씨는 확실한 호불호가 있는데, 그게 굉장히 매력적으로 나온다. 싫으면 싫다는 표현을 해야겠다는 걸 많이 배웠다. 지현 씨는 말을 안 해도 표정에서 다 드러난다. 그 매력에 깜짝 놀랄 거다"라고 말했다.박지현은 "그간 내가 길치라고 생각 안 했는데, 이번 프로그램을 하면서 진짜 길을 잃을 수 있겠다는 생각이 들었다. 누구나 길치가 될 수 있겠다는 걸 보여줄 수 있는 프로그램 같다"고 말했다. 이어 "태진이 형님이 외국에서 살다 오셨고, 트로트계의 뇌섹남이라는 걸 알고 있었다. 태진이 형과 함께 대만에 가게 돼서 너무 기뻤다. 알던 대로 박학다식하고, 트로트계의 서울대라 흔하지 않다. 개인적으로 가방끈이 긴 사람을 좋아한다. 태진이 형 따라서 여행을 잘 다녀왔다. 몰랐던 점도 새로 알게 됐다. 태진이 형이 이렇게 맛 표현을 잘하는 줄 몰랐다. 음식에 진심인 걸 이번 여행을 통해 느꼈다"고 덧붙였다.MC 김원훈은 프로그램의 차별성에 관해 "물 없이 고구마를 먹는 느낌이다. 그런데 그 고구마가 너무 맛있어서 계속 먹게 된다. 다른 여행 프로그램과 다르게 볼거리가 굉장히 많고, 그 답답함이 재밌다. MC로서 영상을 보면서도 이 프로그램만의 차별성이 확실히 느껴졌다. 많은 관심과 애정 부탁드린다"고 당부했다.송해나는 "여행 코스뿐만 아니라 여행을 갈 때마다 느끼는 거지만 혼자 다니는 것과 누군가와 함께할 때 스타일이 많이 달라진다. 완벽한 세 분이 나와 비슷하게 '바보 같은 점'이 있다는 걸 볼 수 있었다. 길을 찾으며 각자의 성향을 다양하게 볼 수 있을 것"이라고 설명했다.공대한 PD는 트로트 가수를 섭외한 이유에 대해 "요즘 트로트가 너무 핫하다. 트로토판은 물론 예능에서도 활약이 많다. 더 큰 이유는 시청자들과의 공감이다. '길치' 하면 여행 초보자가 떠오른다. 여행 초보자를 찾던 중 트로트 가수분들이 국내 베이스로 활동하다 보니 해외여행을 자주 가지 않았을 거란 생각에 미팅을 진행했다"고 설명했다.공 PD는 "다행히 용빈 씨, 태진 씨는 해외에서 산 경험이 있지만 바빠서 해외를 안 간 지 오래였고, 지현 씨는 목포 출신이라 비행기를 무서워해 해외여행을 거의 안 가봤다. 이분들이라면 대한민국의 모든 길치와 여행 초보자들을 잘 대변할 수 있을 거라 생각했다"고 이야기했다.'길치라도 괜찮아'는 18일 오후 7시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr