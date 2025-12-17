텐아시아 DB

'흑백요리사2' 제작진이 백종원 심사위원의 논란에 대해 언급했다.17일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 LL층 그랜드볼룸에서는 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’(이하 ‘흑백요리사2’) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 김학민, 김은지 PD, 백수저 셰프 4인(선재스님, 정호영, 손종원, 후덕죽), 흑수저 셰프 4인(술 빚는 윤주모, 중식 마녀, 아기 맹수, 프렌치 파파)이 참석했다.이날 김학민 PD는 "시청자의 많은 피드백에 대해서 굉장히 무겁고 신중하게 항상 받아들이고 있다. 어떤 반응인지 충분히 귀를 열고 눈을 열고 있는 상태다. 그런 의견들을 유념하고 다음 스텝을 준비하겠다"고 설명했다.앞서 백종원은 원산지표기법 위반을 비롯해 축산물위생관리 위반, 식품위생법 위반, 식품표시광고법 위반 등 여러 혐의로 현재 형사 입건과 신고 등을 당한 상황. 일각에서는 백종원의 '흑백요리사2' 출연을 막아야 한다는 이야기가 흘러나왔으나 넷플릭스 측은 촬영과 공개를 강행한 바 있다.이어 시즌3에 대해서는 "논의를 안 해봤다. 이제 시즌2가 공개됐기에 시즌3 이야기는 아직은 좀 이른 상황"이라고 답했다.‘흑백요리사2’는 오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 ‘흑수저’ 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 ‘백수저’들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁이다. ‘흑백요리사2’는 지난 16일 1-3회를 공개했다. 4-7회는 오는 23일 공개예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr