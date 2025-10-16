[공식] '서프라이즈' 23년 만에 멈춘다…결국 결단 내려 "방송 환경 맞춰 재정비"

MBC 대표 장수 프로그램이 '신비한TV 서프라이즈'가 재정비를 위해 잠시 휴식기에 들어간다.'신비한TV 서프라이즈'는 오는 10월 26일 1185회 방송 후 23년에 걸친 레이스를 잠시 멈춘다. 내년 초 새로운 모습으로 시청자를 찾아올 예정이다.2002년 4월 7일 첫 방송된 '신비한TV 서프라이즈'는 전 세계의 미스터리, 기괴한 사건, 믿지 못할 이야기는 물론 스타들의 숨겨진 이야기까지 재연을 통해 재구성함으로써 흥미와 재미를 선사했다. 오랜 시간 일요일 오전 동 시간대 시청률 1위를 차지하는 등 시청자들의 큰 사랑을 받아왔다.23년을 달려온 '신비한TV 서프라이즈'는 변화하는 방송 환경에 맞춰 프로그램을 업그레이드한 뒤 재정비를 거쳐 내년 초 새로운 포맷과 더욱 서프라이즈한 이야기로 돌아올 예정이다.'신비한TV 서프라이즈' 제작진은 “프로그램 종영이 아닌 더 나은 모습을 위해 잠시 쉬어가는 것인 만큼 2026년 초 다시 돌아올 때까지 많은 기대 부탁드린다”고 밝혔다.'신비한TV 서프라이즈'는 오는 19일 일요일 오전 10시 40분 1184회가 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr