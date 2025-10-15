애닉이엔티

코미디언 이국주가 새로운 출발선에 섰다.이국주는 최근 애닉이엔티와 전속계약을 체결했다. 소속사 측은 “예능뿐 아니라 연기, MC, 라디오 등 다양한 분야에서 활약하며 대중에게 웃음과 에너지를 전해온 이국주의 진정성이 당사와 잘 맞아 새 식구로 함께하게 됐다. 앞으로 그녀가 가진 다채로운 매력을 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.이국주는 2006년 MBC 15기 공채 개그우먼으로 데뷔해 ‘코미디빅리그’, ‘나 혼자 산다’, ‘전지적 참견 시점’ 등 다수의 예능 프로그램에서 활약했다. 특유의 솔직하고 유쾌한 입담으로 방송 활동 외에도 라디오 진행, 유튜브 콘텐츠 제작, MC 등 다양한 영역에서 활동했다.전속계약과 관련해 이국주는 “데뷔 20주년을 앞두고 새로운 마음으로 도전하고 싶었다. 좋은 사람들과 함께 새롭게 시작할 수 있어 설렌다”며 “이번 선택은 ‘한 단계 더 성장해보고 싶다’는 마음에서 비롯됐다. 앞으로도 진심을 담은 웃음과 에너지로 다양한 무대에서 인사드리고 싶다”고 알렸다.한편, 애닉이엔티는 이정은, 최진혁, 정승길, 김수진, 이건명, 신수정, 김광식, 김혜화, 박지연 등이 소속된 배우 전문 매니지먼트사다. 이번 전속계약은 애닉이엔티가 처음으로 코미디언을 영입한 사례다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr