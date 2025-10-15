사진 제공=젤리피쉬엔터테인먼트

그룹 베리베리(VERIVERY)가 단체 팬미팅을 연다.베리베리(VERIVERY)는 오는 11월 8일 토요일 오후 3시와 7시 30분, 서울 공감센터 공감홀에서 '2025 VERIVERY FANMEETING 'Hello VERI Long Time''을 개최하고 팬들과 만난다. 이번 팬미팅은 2023년 팬콘서트 'DREAM SHOP' 이후 약 2년 6개월 만에 완전체로 모여서 진행되는 자리로, 오랜 시간 기다린 팬들에게 따뜻한 인사를 전할 예정이다.공개된 포스터 속 베리베리(VERIVERY)는 청재킷 스타일링으로 청량하면서도 편안한 매력을 드러내며 한층 성숙해진 비주얼을 자랑했다. 자연스러운 미소와 다정한 분위기가 이번 팬미팅으로 선사할 설렘 가득한 무드를 예고한다.Mnet '보이즈 2 플래닛'을 통해 주목받은 동헌, 계현, 강민을 비롯해 연호, 용승의 한층 성장한 모습이 팬미팅에서 공개된다. 그동안 국내외에서 꾸준히 팬들과 소통해온 베리베리(VERIVERY)는 이번 무대를 통해 다시 한번 완전체로서의 묵직한 존재감을 보여줄 것으로 기대된다.베리베리(VERIVERY)는 지난해 'GO ON' 투어를 성료했다. 최근에는 Mnet '보이즈 2 플래닛' 출연을 비롯해 웹드라마 등 다양한 콘텐츠 활동을 선보였다. 이번 팬미팅에서는 오랜만에 팬들과 직접 호흡하며 한층 더 성장한 모습과 진심 어린 무대를 선보이며, 팬들과 특별한 시간을 보낼 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr