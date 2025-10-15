[공식] '서준맘' 박세미, 드디어 기쁜 소식 전했다…"솔직하게 보여드리고파" ('써보니달라')

‘서준맘’ 캐릭터로 사랑받은 박세미가 ‘네고왕’을 만든 A+E의 디지털 스튜디오, 달라스튜디오의 신작 웹예능 '써보니 달라' MC로 발탁됐다.
'써보니 달라’'는 단순한 제품 리뷰를 넘어, 출연자가 직접 극한 미션 현장에 투입돼 제품의 장단점을 솔직하게 검증하는 체험형 리뷰 예능 프로그램이다. 박세미는 서울시·교육청 공공기관 및 방송과 더불어 다양한 예능 콘텐츠 진행 경험을 통해 정보 전달력과 신뢰성을 인정받았다. 또 ‘서준맘’ 캐릭터를 통해 대중과의 공감력을 쌓아왔다.
그는 이번 프로그램에 대해 “시청자와 같은 눈높이에서 제품을 직접 써보고, 진짜로 ‘써보니 달랐던’ 순간을 솔직하게 보여드리고 싶다”며 “정보와 웃음을 함께 전할 수 있는 진행을 하고 싶다”고 소감을 전했다.
'써보니 달라'는 오는 22일 오후 6시 30분 유튜브 달라스튜디오 채널을 통해 첫 방송된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
