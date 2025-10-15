라이즈 소희, 제2의 '해가 될까' 만들까…'환승연애4' OST 오늘(5일) 발매

그룹 라이즈(RIIZE) 소희가 데뷔 후 첫 OST에 참여했다.티빙 오리지널 '환승연애4' 제작진은 15일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 OST Part 2 소희의 'Love on the canvas'(러브 온 더 캔버스)를 발매한다고 밝혔다.'Love on the canvas'는 첫사랑의 설렘을 담은 곡으로, 서툴고 어색하지만 특별했던 청춘의 사랑을 표현했다. 소희의 맑은 음색이 어우러져 '너와 나의 모든 순간이 그림이 된다'는 메시지를 전한다.소희는 2023년 데뷔한 라이즈의 메인보컬로, 다양한 커버곡과 협업 무대를 통해 주목받아왔다. 이번 OST 참여는 '환승연애4'의 감정선을 한층 풍성하게 만들 전망이다.한편 '환승연애4'는 매주 수요일 공개되며, 소희의 'Love on the canvas'는 15일 오후 6시부터 음원 사이트와 방송을 통해 들을 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr