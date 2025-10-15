사진=SBS

SBS 새 금토 드라마 '모범택시3'가 이제훈의 단독 티저 포스터를 전격 공개했다. 2023년 4월 '모범택시2'가 종영한 데 이어 약 2년 6개월 만에 소식이다.11월 21일(금) 첫 방송 되는 SBS 새 금토 드라마 '모범택시3'는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극.'모범택시' 시리즈는 2023년 이후 방영된 국내 지상파 및 케이블 드라마 전체 시청률 5위(21%)를 기록한 것은 물론, 지난해 아시아 최고 권위의 미디어 시상식 제28회 아시안 텔레비전 어워즈(ATA)에서 베스트 드라마 시리즈 부문 최우수 작품상 수상의 영예를 안으며 확신의 메가 히트 IP로 자리매김했다. 전 시즌에 이어 '무지개 5인방 완전체' 이제훈(김도기 역)-김의성(장대표 역)-표예진(고은 역)-장혁진(최주임 역)-배유람(박주임 역)이 전원 출연을 확정하며, 2년 만에 돌아온 대표 'K-케이퍼 드라마'에 기대감이 고조되고 있다.'모범택시3' 측이 모두가 기다려온 택시 히어로 '김도기 기사'의 귀환을 알리는 단독 티저 포스터를 공개해 이목이 쏠린다. 공개된 포스터 속 김도기는 눈부신 차 헤드라이트 앞, 실루엣만으로도 강렬한 존재감을 드러내는 모습. 마치 금방이라도 빌런들을 소탕할 듯, 비장한 아우라를 등에 업은 김도기의 모습이 참교육 절대자의 컴백을 선포해 보는 이의 심박수를 끌어 올린다.포스터는 고요함 속에 박진감을 품고 있다. 수많은 차의 헤드라이트 불빛 속에서 은신하고 있는 모범택시가 마치 숨을 죽인 채 사냥감을 지켜보는 맹수처럼 긴장감을 자아내는 것. 김도기를 휘어 감고 있는 '숫자 3'이 타이어의 스키드 마크의 형상을 하고 있어, '모범택시' 시리즈의 전매특허인 카 체이싱 액션에 대한 기대를 끌어올린다. 이에 명불허전 사이다 히어로 갓도기의 귀환과 함께 더욱 짜릿한 카타르시스를 선사할 '모범택시3' 첫 방송에 기대감이 수직으로 상승한다.'K-케이퍼물'의 대표 흥행 시리즈로 방영 전부터 화제를 모으고 있는 SBS 새 금토 드라마 '모범택시3'는 오는 11월 21일(금)에 첫 방송 될 예정이다. 또한 '모범택시3'는 아시아, 중동, 아프리카 지역에서 아시아 최대 범지역 OTT 플랫폼 Viu(뷰)를 통해 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr