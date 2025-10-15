사진 제공=위에화

그룹 템페스트(TEMPEST)가 컴백에 앞서 감성적인 분위기의 신곡 가사를 공개했다.템페스트는 15일 0시 공식 SNS를 통해 일곱 번째 미니앨범 'As I am(애즈 아이 엠)'의 리릭 포스터를 공개했다.리릭 포스터는 몽환적인 무드와 빈티지한 색감으로 완성된 이미지로 타이틀곡 'In The Dark (어둠 속에서)'가 가진 감성을 그대로 녹여내 시선을 사로잡고 있다.특히 "스쳐 지나갔었던 감정이 사실 마음속에 쌓여있었나 봐 / 어떤 모습의 날 먼저 안아줘야 할까" 등 템페스트만의 내면 속 이야기를 담은 감성적인 노랫말이 담겨있어 멤버들의 목소리로 탄생할 곡에 대한 기대감을 높이고 있다.'As I am'은 템페스트가 지난 3월 발표한 미니 6집 'RE: Full of Youth(리: 풀 오브 유스)' 이후 약 7개월 만에 발매하는 신보다. 템페스트는 이번 앨범을 통해 가장 '나'다운 순간들을 담담하게 풀어낸다. 타이틀곡 'In The Dark (어둠 속에서)'는 끝없이 이어지는 내면의 혼란과 두려움 속에서도 한 걸음씩 나아가는 이들을 위한 곡이다.템페스트는 콘셉트 포토부터 눈물과 감정 표출 등을 통해 앨범의 분위기를 엿볼 수 있는 캐릭터 필름, 트랙리스트 등을 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 끌어올리고 있다.템페스트의 일곱 번째 미니앨범 'As I am'은 오는 27일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr