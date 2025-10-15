윤민수는 ‘위장 이혼설’ 돌았는데…子 윤후, 태평양 같은 어깨 자랑
가수 윤민수의 아들 윤후가 가을 인사를 전했다.

지난 15일 윤후는 자신의 계정에 “가을이다~ 모두 저녁 맛있는 거 드세요”라는 글과 함께 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 윤후는 외부에서 사진을 여러 장 남긴 모습. 넓은 어깨와 탄탄한 피지컬을 자랑한다.
한편 지난 12일 방송된 SBS 예능프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 윤민수와 김민지 씨가 이혼 후 동거 생활을 마무리하는 모습이 그려졌다.

윤민수는 전처에게 “우리가 이혼 후 윤후와 함께 (일본) 가족 여행을 간 것 때문에 말이 나왔다. 사람들이 위장이혼이라고 하더라”라고 말했다.

이에 전처는 “그게 나도 신경 쓰였다. 난 그런 건 아니었는데, 일본 여행을 너무 가족같이 올렸나”라고 했고, 윤민수 역시 “우린 그게 자연스러웠으니까. 너는 너대로 놀았는데”라고 덧붙였다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

