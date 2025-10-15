사진=이시영 SNS

사진=이시영 SNS

배우 이시영이 놀라운 힘을 과시했다.이시영은 지난 14일 자신의 인스타그램에 "사랑하는 가족과 너무 감사한 친구들이 있다는 것❤️😍🙏🏻 항상 감사해야지🙇🏻‍♀️ 고맙습니다🫧"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 이시영이 자신의 아들, 지인들과 함께 일상을 보내고 있는 모습. 특히 한 오락실에서 '펀치기계'를 사용한 이시영은 성인 남자들이 진지하게 임해야 나올 수 있는 9천 대의 점수를 보여 눈길을 끌었다.한편 이시영은 요식업에 종사하는 비연예인과 2017년 결혼했으나, 8년 만인 최근 파경을 맞았다. 이시영은 현재 슬하에 아들 하나를 두고 있다. 이후 지난 7월 "현재 임신 중"이라며 결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째를 준비했는데, 이혼 후 배아 냉동 보관 폐기 시점이 다가오자 이를 이식을 받기로 결정했음을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr