배우 이시영이 놀라운 힘을 과시했다.
이시영은 지난 14일 자신의 인스타그램에 "사랑하는 가족과 너무 감사한 친구들이 있다는 것❤️😍🙏🏻 항상 감사해야지🙇🏻♀️ 고맙습니다🫧"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.
공개된 게시물들 속에는 이시영이 자신의 아들, 지인들과 함께 일상을 보내고 있는 모습. 특히 한 오락실에서 '펀치기계'를 사용한 이시영은 성인 남자들이 진지하게 임해야 나올 수 있는 9천 대의 점수를 보여 눈길을 끌었다.
한편 이시영은 요식업에 종사하는 비연예인과 2017년 결혼했으나, 8년 만인 최근 파경을 맞았다. 이시영은 현재 슬하에 아들 하나를 두고 있다. 이후 지난 7월 "현재 임신 중"이라며 결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째를 준비했는데, 이혼 후 배아 냉동 보관 폐기 시점이 다가오자 이를 이식을 받기로 결정했음을 알렸다. 정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
