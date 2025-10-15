사진=충주시 공식 유튜브 채널

충주시 공무원이자 유튜버로 활동 중인 충주맨이 100만 구독자 달성 이후 은퇴 의사를 재확인했다.지난 14일 충주시 공식 유튜브 채널에는 "90만 구독자 감사합니다ㅣ겸손맨의 낮은 자세 토크"라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속 충주맨은 목욕 가운 차림으로 등장해 레드 와인을 든 채 "항상 해왔듯이 여러분을 섬기는 낮은 자세의 인터뷰를 준비했다. 이제는 좀 친해졌으니 편한 복장으로 나왔다"고 말하며 웃음을 자아냈다.충주맨은 "언제 시장 출마하냐"는 질문에 "언제가 중요하겠냐. 저는 지금도 여러분들의 시장이다"라고 재치 있게 답했다. 이어 한 팬이 "공무원 유튜브 생태계에 독을 푼 것에 대해 어떻게 생각하냐"고 묻자 그는 "제가 독을 푼 게 아니라 여러분이 독을 원한 거다. 그러니까 그런 분들이 나오겠죠"라고 말했다. 그러면서도 "그래도 좋은 방향이라고 생각한다. 기존 방식이 성과가 없었기 때문에 새로운 시도라 본다. 다만 천편일률적으로 하면 안 되고 차별성을 둬야 한다"고 덧붙였다.앞서 충주맨은 구독자 100만 명을 달성하면 은퇴하겠다고 선언한 바 있다. 이날 그는 "은퇴하고 싶다는 제 마음은 변함이 없다. 제가 보기 싫으면 빨리 구독을 눌러달라. 빠른 구독만이 살길이다"라고 다시 한번 강조했다.또 다른 팬이 "부계로 따로 유튜브를 운영하면 안 되냐. 수익화가 아깝다"고 하자 충주맨은 "그런 얘기 하지 마시라. 제가 잘 되지 않길 바라는 수많은 대중과 개청자(?) 모두가 싫어할 일이다. 공직에 있으면서 계정을 따로 운영할 생각은 전혀 없다"고 단호하게 답했다.가수 우즈의 무대를 패러디한 '충즈' 무대 비하인드에 대해서도 언급했다. 그는 "문화예술과에서 강제로 시켰다. 무대에 서달라 해서 고민하다가 군복 입은 우즈의 무대가 떠올라 패러디했다"고 말했다. 이어 "AR을 깔아주기로 했는데 실제로는 생목으로 나가 충격을 받았다"고 웃으며 밝혔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr