사진=수영 SNS

사진=수영 SNS

사진=수영 SNS

그룹 소녀시대 멤버 수영이 명절 연휴 일상을 공유했다.수영은 지난 14일 자신의 인스타그램에 "연휴 꽉꽉 👯‍♀️💗"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 수영이 지인들과의 만남을 가지며 명절 연휴를 꽉 채운 모습. 수영은 소녀시대 멤버 일부 티파니, 유리 그리고 배우 박규영 등을 만났다. 다만 연인 정경호의 얼굴은 찾아볼 수 없어 이목을 끌었다.한편 최수영은 최근 배우 공명과 '금주를 부탁해'에 출연했다. 해당 작품은 지극히 상식적인 애주가라 자평하던 한 여자가 술을 증오하는 첫사랑과 재회하며 인생 첫 금주에 도전하게 되는 맨정신 사수 로맨스 드라마다.최수영은 배우 정경호와 13년째 공개 열애 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr