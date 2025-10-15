사진=류이서 SNS

그룹 신화 멤버 전진의 아내가 남편의 금연을 응원했다.류이서는 15일 자신의 인스타그램에 "지니 금연 100일째 파티🥳🎉 우리가 항상 응원해요 🧞‍♂️ 화이팅🩷"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 류이서가 100이라고 적혀 있는 케이크를 든 채 다양한 각도에서 촬영을 진행한 모습. 특히 이번 축하는 금연 중인 전진을 응원하기 위함임을 알려 눈길을 끌었다. 전진은 과거 라이브 방송 중 무의식적으로 담배를 꺼냈다가 황급히 숨겨 흡연 중임을 간접적으로 인증했었다.앞서 부부는 방송인 장영란의 유튜브 채널에 출연해 2세 계획을 밝혔다. 장영란이 "두 사람은 자녀 계획이 어떻게 되느냐"고 묻자, 전진은 "연애 때나 총각일 때는 '빨리 아이를 낳아서 완벽한 가정을 이루고 싶다'는 생각이 컸다. 그런데 막상 결혼하다 보니 그런 생각이 점점 옅어졌다"고 털어놨다.그러면서 "벌써 5년이 지났다. 이제는 낳을 거면 정말 서둘러야겠다는 생각이 몇 개월 전부터 들기 시작했다"며 본격적인 2세 준비에 돌입했다고 했다. 이 때문에 류이서는 2주 전 처음으로 병원을 다녀왔었다고 전하기도 했다.힌편 전진과 류이서는 2017년 연애를 시작해 2020년 결혼했으며, 슬하에 자녀는 없다. 부부는 과거 SBS '동상이몽-너는 내 운명'에 출연해 난임에 대한 고민과 함께 2세를 준비하는 과정을 솔직하게 털어놔 많은 응원을 받은 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr