사진=최준희 SNS

故최진실의 딸 최준희가 다시 다이어트를 선언했다.최준희는 지난 13일 자신의 인스타그램 스토리에 "43 용납 불가세요, 추석 살 당장 같이 빼실 분 모집합니다ㅠ"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 최준희가 체중계에 올라가 몸무게를 재고 있는 모습. 41kg이 자신의 추구미라고 밝혔던 그는 43kg이라는 숫자가 뜨자 다시 다이어트를 결심해 눈길을 끌었다.앞서 최준희의 할머니는 고 최진실의 17주기 당시 손녀 최준희에 대해 "너무 말랐다"며 걱정했었다.한편 2003년생인 최준희는 과거 루푸스병 투병으로 96kg까지 쪘다가 최근 41kg까지 감량해 많은 관심을 받고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr