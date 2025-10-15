하성운, 명절 음식 같이 먹고 싶은 남자 가수 1위 [TEN차트]

가수 하성운이 다가오는 추석, 명절 음식 같이 먹고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 6일부터 지난 12일까지 '다가오는 추석, 명절 음식 같이 먹고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 차지했다. 하성운은 지난달 28일 서울 마포구 한강난지공원 젊음의광장에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2025' 무대에 올랐다. 하성운은 오는 21일 밤 10시 첫 방송을 앞둔 Mnet ‘스틸하트클럽(STEAL HEART CLUB)’에 합류했다.2위는 더보이즈 주연이 이름을 올렸다. 주연이 속한 그룹 더보이즈는 지난달 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 네 번째 월드 투어 'THE BLAZE'의 포문을 열었다. 이들은 공연에서 'The Stealer', 'MAVERICK', 'Stylish' 등과 최근 발매한 미니 10집 'a;effect' 수록곡 무대를 선보이며 현장을 뜨겁게 달궜다. 이어 선우·에릭의 'Honey', 제이콥·주연·케빈·선우·에릭이 함께한 'Feel The Bass' 등 유닛 무대도 선보이며 공연의 완성도를 높였다.3위는 세븐틴 도겸이다. 도겸이 속한 세븐틴은 지난달 27일과 28일 홍콩 카이탁 스타디움에서 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG’을 개최했다. 이어 11일(현지시간) 미국 터코마의 터코마 돔을 시작으로 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN U.S.’를 개최할 예정이다. 공연은 16일~17일 로스앤젤레스 BMO 스타디움, 21일~22일 오스틴 무디 센터, 26일~27일 선라이즈 아메란트 뱅크 아레나, 29일~30일 워싱턴 D.C. 캐피털 원 아레나에서 이어진다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '서늘한 가을 날씨, 함께 전통주 마시고 싶은 남자 가수는?', '서늘한 가을 날씨, 함께 전통주 마시고 싶은 여자 가수는?', '서늘한 가을 날씨, 함께 전통주 마시고 싶은 남자 트로트 가수는?', '서늘한 가을 날씨, 함께 전통주 마시고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr