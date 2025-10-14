사진=텐아시아DB
뷰티·건강 라이프스타일 정보쇼 '진서연의 NO'에 뷰티업계 최전방에서 발로 뛰는 새 멤버 최유리가 합류, '팀 진서연'의 검증 난이도를 높인다. 진서연은 피부 탄력에 대해 고민을 토로한다.

14일 공개되는 '진서연의 NO'에는 화장품에만 집 한 채 투자했다는 쇼호스트 최유리가 함께한다.
진서연, '얼굴 탄력 전후' 관리해서 이 정도…"과거엔 탱탱해"('NO')
사진제공='진서연의 NO'
진서연은 이날 '팀 진서연'에 새로운 멤버가 영입됐다는 소식을 전했다. 진서연은 "뷰티업계 최전방에서 활약하는 전문가이자 소비자"라며 홈쇼핑의 여왕이자 17만 구독자를 보유한 뷰티 유튜버 최유리를 소개했다. 최유리는 "저도 홈쇼핑에서 마음에 쏙 드는 제품 단 한 개만 방송한다"라며 광고, PPL 없이 딱 한 제품만 골라주는 '진서연의 NO'에 자신이 찰떡이라고 강조했다.

이날은 '탄력 끌어올려'를 주제로 '레티놀 세럼'과 '리프팅 마스크' 제품 선정이 진행됐다. 진서연은 "나름 관리한다고 하는데 과거의 내 얼굴을 보면 '왜 이렇게 탱탱했던 거니?' 싶다. 턱선도 훨씬 살아 있더라"며 세월 따라 떨어지는 탄력 고민을 전했다. 개그우먼 김지유도 "얼굴이 처지면서 점점 더 길어진다"고 탄력 저하가 가져오는 얼굴형 변화를 걱정했다. 모공 하나 보이지 않는 꿀피부 신현지조차 "가을이 되면서 우리 피부는 노화 신호를 계속 보내고 있다"며 탄력을 지킬 긴급 처방을 궁금해했다.

시중의 수많은 레티놀 세럼 중 유해 성분이 들어있지 않은 24개의 제품이 선정됐다. 최유리는 뷰티 전문가답게 한 제품을 골랐고, 해당 제품은 '모공 부위 탄력 개선도' 테스트 결과 TOP5에 올랐다. 특히 그간 쌓인 뷰티 경험으로 촌철살인 질문 폭격에 나선 최유리는 노필터 인터뷰에 나선 관계자들을 당황하게 할 정도였다. 진서연, 방민아, 신현지는 "내공 대박이다"라며 최유리의 검증력에 감탄했다.

최유리가 합류한 '진서연의 NO'는 14일 밤 11시 20분 방송된다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

