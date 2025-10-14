사진=텐아시아DB

가수 존박의 단독 콘서트 티켓이 오픈된다.존박의 단독 콘서트 '꿈처럼'의 티켓 예매가 14일 오후 8시 티켓링크를 통해 단독 오픈된다.콘서트 제목은 '꿈처럼'으로, 오는 12월 19일부터 21일까지 3일간 서울 서대문구 이화여자대학교 ECC 삼성홀에서 총 3회 공연으로 진행된다.존박은 2017년 12월 같은 장소에서 단독 콘서트 'MONO'를 열어 감각적인 무대 구성으로 호응을 얻었다. 이번 공연은 8년 만의 단독 콘서트로 팬들의 관심이 집중되고 있다.존박은 최근 SNS를 통해 "오래 기다리셨습니다. 기다려주신 만큼 최선을 다해 노래로 보답할게요. 하고 싶은 말이 많지만, 공연 때 하는 걸로"라고 전하며 소감을 밝혔다.존박은 지난해 정규앨범 'PSST!'를 발매했다. 재즈와 소울 기반의 팝 사운드로 구성된 이 앨범은 제22회 한국대중음악상 최우수 팝 음반 부문을 수상했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr