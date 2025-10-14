사진 제공=EBS '이웃집 백만장자'

한쪽 팔과 독학으로 수묵화의 거장이 된 '천재 화가' 박대성 화백이 '이웃집 백만장자'에 전격 출연한다.15일 오후 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자(이하 이웃집 백만장자)'에서는 '한국 수묵화의 살아있는 전설' 박대성의 험난하면서도 경이로운 인생 이야기와 74년에 걸친 작품 세계가 전격 공개된다.박대성은 미국 서부 최대 미술관 '라크마(LACMA)'에서 한국 화가 최초로 개인전을 개최하며 세계 미술계의 주목을 받은 인물이다. 포브스가 선정한 영향력 있는 한국 화가로 꼽히는 그는, 웬만한 공간에는 걸기도 힘든 초대형 대작을 주로 그리는 것으로도 유명하다. 서장훈은 무려 12m짜리 그의 작품 앞에서 "태어나서 이렇게 큰 그림은 처음 본다. 압도당하는 느낌"이라며, "제가 엄청 큰 사람인데 이 그림 앞에서는 작아 보인다"고 흥분을 감추지 못한다.박대성의 인생은 그야말로 드라마 그 자체다. 4살 때 겪은 비극적인 사건으로 아버지와 자신의 왼쪽 팔을 잃었지만, 그는 오로지 독학과 끊임없는 노력으로 국내 최고 권위의 미술 공모전인 대한민국 미술전람회에서 무려 8년 연속 입선이라는 전무후무한 기록을 세웠다. '이웃집 백만장자'에서는 박대성의 한쪽 팔과 아버지를 앗아간 끔찍한 사건, 그리고 비전공자라는 이유로 미술계의 거센 반발을 샀지만 실력 하나로 모든 의심을 잠재운 그의 치열한 인생 여정이 낱낱이 공개된다.박대성은 '故이건희 회장이 사랑한 작가'로도 유명하다. 국내 굴지의 미술관 '전속 1호 화가'로 발탁된 그는, 당시 치열한 경쟁을 뚫고 올라온 공로를 인정받으며 이건희 회장에게 "존경한다"는 말을 직접 듣기도 했다. 이후 이건희 회장으로부터 당시 2천만 원(현재 가치 약 7200만 원)에 달하는 초특급 후원을 받은 사실까지 공개된다. 이 특별한 인연과 후원에 얽힌 뒷이야기는 10월 15일 수요일 밤 9시 55분 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 더 자세히 만나볼 수 있다.'서장훈의 이웃집 백만장자' 박대성 편은 오는 15일과 22일, 2주에 걸친 2부작 특집으로 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr