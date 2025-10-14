'조선의 사랑꾼' 윤정수♥원진서 부부가 2세 계획을 밝혔다.
13일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 11월 결혼식을 앞둔 윤정수♥원진서 부부의 웨딩 촬영 및 절친 임형준, 배기성과의 만남이 그려졌다.
이날 윤정수는 아내 원진서와 웨딩 촬영 중 수시로 뽀뽀를 하며 애정을 표현했다. 그는 "나도 모르게 뽀뽀를 하게 된다"면서 "넌 내 거야! 입술 갖고 와!" 등의 멘트를 해 웃음짓게 했다.
윤정수는 12살 연하 필라테스 강사인 원진서와 지난 8월 혼인신고를 마쳤다. 결혼식은 오는 11월 말 예정이다. 원진서는 "웨딩 촬영 전날부터 '진짜 결혼하는구나' 실감이 나더라"고 소감을 전했다. 윤정수는 드레스 입은 신부를 보며 "수준이 다르게 예쁘다. 드레시한 게 잘 어울리는 것 같다
이렇게 반지 끼고 촬영이 처음"이라며 남다른 감회를 드러냈다.
윤정수는 원진서와 함께 절친 배기성, 임형준을 만났다. 배기성은 "너 하나만 보고 관심 주는 제수씨가 생겼다는 게 좋다"며 축하했다. 결혼식 사회는 김숙, 축가는 배기성 등이 맡는다고.
임형준은 원진서에게 비밀연애 이유를 물었다. 그는 "남들이 보여달라고 할까봐. 소개해달라고 그럴까봐"라며 남편을 향한 무한애정을 표현했다. 윤정수는 "아내가 샘이 많은데, 하루 이상 안 간다. 날 믿는다. 그래서 좋다"고 자랑했다. 임형준이 음주 여부를 묻자 원진서는 "오빠 만나고 술 끊었다. 술 먹는 여자 싫다고 하더라"고 밝혔다. 절친들이 놀라자 윤정수는 "술 먹는 게 싫은 게 아니라, 술 많이 먹는 걸 싫다고 한 것"이라며 "우리는 특별한 날 함께 마신다. 크리스마스이브에도 한 병 마셨다"고 밝혔다.
배기성은 "크리스마스이브? 사귄 지 오래됐어? 작년부터 만났는데 왜 말 안 해 줬냐"며 서운함을 내비쳤다. 이에 원진서는 "연애 초였다. 크리스마스 이벤트로 오빠가 스트레스받길래 내가 집으로 쳐들어갔다. 썸 탈 때였다. 그날부터 급속도로 (관계가) 진전됐다"고 이야기했다.
윤정수는 "그날 첫 키스했다"는 TMI를 자랑해 웃음을 안겼다. 배기성은 "스킨십 쉽지 않을 나이인데, 뽀뽀를 살벌하게 하더라"며 놀라워했다. "안 사귈 때도 이마에 뽀뽀했다"는 원진서의 폭로에 두 절친은 "신고를 안 했냐"고 되물어 폭소를 유발했다. 윤정수는 53세, 원진서는 41세인 상황. 2세 계획을 묻자 윤정수는 "병원 열심히 다니는 중이다. 아이가 생기기만 하면 좋겠다. 아내가 나한테 꼭 아이를 안겨주고 싶다더라"면서 "아이 떄문에 차에서 같이 운 적 있다. 둘 다 성격이 급해서"라고 털어놨다. 50세에 늦둥이를 본 임형준은 "임신에 강박 갖지 말라"고 조언했다.
한편, 원진서는 윤정수의 과거 연애사를 궁금해했다. 윤정수는 "마지막 연애는 파산 전"이라며 10년 이전의 이야기를 했고, 배기성은 "진솔한 연애는 제수씨가 처음"이라고 친구를 도왔다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
