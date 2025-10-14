사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

'조선의 사랑꾼' 윤정수♥원진서 부부가 2세 계획을 밝혔다.13일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 11월 결혼식을 앞둔 윤정수♥원진서 부부의 웨딩 촬영 및 절친 임형준, 배기성과의 만남이 그려졌다.이날 윤정수는 아내 원진서와 웨딩 촬영 중 수시로 뽀뽀를 하며 애정을 표현했다. 그는 "나도 모르게 뽀뽀를 하게 된다"면서 "넌 내 거야! 입술 갖고 와!" 등의 멘트를 해 웃음짓게 했다.윤정수는 12살 연하 필라테스 강사인 원진서와 지난 8월 혼인신고를 마쳤다. 결혼식은 오는 11월 말 예정이다.원진서는 "웨딩 촬영 전날부터 '진짜 결혼하는구나' 실감이 나더라"고 소감을 전했다. 윤정수는 드레스 입은 신부를 보며 "수준이 다르게 예쁘다. 드레시한 게 잘 어울리는 것 같다이렇게 반지 끼고 촬영이 처음"이라며 남다른 감회를 드러냈다.윤정수는 원진서와 함께 절친 배기성, 임형준을 만났다. 배기성은 "너 하나만 보고 관심 주는 제수씨가 생겼다는 게 좋다"며 축하했다. 결혼식 사회는 김숙, 축가는 배기성 등이 맡는다고.임형준은 원진서에게 비밀연애 이유를 물었다. 그는 "남들이 보여달라고 할까봐. 소개해달라고 그럴까봐"라며 남편을 향한 무한애정을 표현했다. 윤정수는 "아내가 샘이 많은데, 하루 이상 안 간다. 날 믿는다. 그래서 좋다"고 자랑했다.임형준이 음주 여부를 묻자 원진서는 "오빠 만나고 술 끊었다. 술 먹는 여자 싫다고 하더라"고 밝혔다. 절친들이 놀라자 윤정수는 "술 먹는 게 싫은 게 아니라, 술 많이 먹는 걸 싫다고 한 것"이라며 "우리는 특별한 날 함께 마신다. 크리스마스이브에도 한 병 마셨다"고 밝혔다.배기성은 "크리스마스이브? 사귄 지 오래됐어? 작년부터 만났는데 왜 말 안 해 줬냐"며 서운함을 내비쳤다. 이에 원진서는 "연애 초였다. 크리스마스 이벤트로 오빠가 스트레스받길래 내가 집으로 쳐들어갔다. 썸 탈 때였다. 그날부터 급속도로 (관계가) 진전됐다"고 이야기했다.윤정수는 "그날 첫 키스했다"는 TMI를 자랑해 웃음을 안겼다. 배기성은 "스킨십 쉽지 않을 나이인데, 뽀뽀를 살벌하게 하더라"며 놀라워했다. "안 사귈 때도 이마에 뽀뽀했다"는 원진서의 폭로에 두 절친은 "신고를 안 했냐"고 되물어 폭소를 유발했다.윤정수는 53세, 원진서는 41세인 상황. 2세 계획을 묻자 윤정수는 "병원 열심히 다니는 중이다. 아이가 생기기만 하면 좋겠다. 아내가 나한테 꼭 아이를 안겨주고 싶다더라"면서 "아이 떄문에 차에서 같이 운 적 있다. 둘 다 성격이 급해서"라고 털어놨다. 50세에 늦둥이를 본 임형준은 "임신에 강박 갖지 말라"고 조언했다.한편, 원진서는 윤정수의 과거 연애사를 궁금해했다. 윤정수는 "마지막 연애는 파산 전"이라며 10년 이전의 이야기를 했고, 배기성은 "진솔한 연애는 제수씨가 처음"이라고 친구를 도왔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr