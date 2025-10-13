사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

28기 순자와 영철의 데이트 미방분이 공개됐다.'나는솔로' 남규홍PD가 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 28기 순자 머리 속엔 물음표가 가득'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '나는솔로' 돌싱특집 28기 순자와 영철이 데이트를 하게됐다. 순자는 영철에게 "여자들이 친구 많은거 싫어하는 그런거 티비에 요즘 유독 많이 나오더라"고 말을 꺼냈다. 영철은 "아 나도 이거 좀 이야기 하고 싶었던 게 친구 없고 집에만 있는 사람이 성격 좋은 사람이 있냐"고 했다.이에 순자는 "그걸 좋게보면 가정적인 사람인거다"며 "그게 좋다고 생각하는 게 훨씬 더 많다고 나는 생각한다"고 했다. 그러나 영철은 "성격좋은 사람이 집에만 있는다니 이런 생각이 든다"며 "사람들이 여자든 남자든 외적인 것도 외적인 거지만 성격좋은 사람을 원하지 않냐"고 했다.또 영철은 자신에 대해 "난 외모 빼고는 만점이다"고 했다. 순자는 웃으며 "근데 눈썹 문신 하지 않았냐"고 했다. 이어 "여기 오기 전 눈썹 문신 하기 전에 뭘 했냐"고 했다. 영철은 "하라고 했는데 내가 다 안했다"며 "그리고 옷은 평소에 내가 입고 다니는 스타일 하고 완전 다르다"고 했다.아울러 영철은 여자가 애교부리는 것을 아주 싫어한다고 했다. 영철은 "막 '오빠 오빠 나 이런거 했어 나 이뻐' 이런게 너무 싫다"고 했다. 순자는 "여자들이 그렇게 하는 거 좋아하는 남자가 더 많이 않냐"고 물었고 영철은 "이야기 하면 할 수록 내가 특이하지 않냐"며 "난 같은나이지만 아니면 나보다 연상이지만 그분이 이야기 하거나 사고 방식이나 내가 본받을 수 있을 만큼 배우고 싶을 만큼 그런 사람이 좋다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr