사진 = KBS2TV '친밀한 리플리' 캡처

이효나가 돌아 온 가운데 이시아와 이승연의 관계를 의아하게 여겼다.13일 7시 50분 방송된 KBS2TV '친밀한 리플리'(연출 손석진/극본 이도현)13회에서는 주영채(이효나 분)가 차정원(이시아 분)과 공난숙(이승연 분)에게 의아함을 품는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 차정원이 건양가 입성을 앞두고 또 한 번 위기를 맞았다. 한혜라(이일화 분)가 주영채(이효나 분)의 남자친구 박경신(김현재 분)을 쇼 무대에 세운 가운데 박경신은 차정원이 주영채 행세를 하고 있었다는 사실을 그제야 깨달았다. 경악한 박경신은 "부회장이 왜 당신을 영채로 아냐"며 "주영채 쫓아내려고 나 자살쇼 시킨 거냐고 분노했다.이에 차정원은 "주영채가 원해서 그런 거다"며 "당신하고 같이 살고 싶어서 부탁다"고 했다. 이어 "주영채가 돌아올 때까지 내가 대신 주영채 하기로 한 거다"고 해명했다. 하지만 박경신은 "거짓말 주영채 자리가 탐난거 아니냐"고 했다. 그러더니 "이게 다 당신 때문이다"며 "주영채 집착이 너무 심했고 숨 막혀 죽는 줄 알았는데 당신이 다 망쳤다"고 원망했다.차정원은 "정말 딴 여자랑 도망쳤냐"며 "주영채 버렸냐"고 추궁했다. 그러자 박경신은 "그렇게라도 안 했으면 내가 못 견뎠다"며 "집 밖에도 못 나가게 했으니까 주영채는 제정신 아니다"고 했다.그때 나타난 공난숙(이승연 분)은 싸늘한 표정으로 "내가 너 가만둘 거 같냐"고 경고한 뒤 박경신을 강제로 끌고 갔다. 박경신이 차정원에게 "도와달라"고 소리쳤지만 공난숙은 냉정하게 "쟤가 왜 차정원이냐 쟤는 주영채다"며 "내 딸 주영채 알았냐"고 했다.이후 박경신은 공난숙의 손에 붙잡혀 지하실로 끌려갔다. 밧줄에 묶인 채 공난숙의 분노 앞에 선 박경신은 "살려만 주시면 시키는 거 다 하겠다"고 애원했다. 하지만 공난숙은 "목숨 그거 아무것도 아니다"며 "잠깐만 참으면 끝나니까 무서워할 거 없다"고 냉정하게 말했다.잠시 뒤 등장한 공난숙의 비서는 박경신에게 잔혹한 물고문을 가했다. 고통에 몸부림치는 박경신을 향해 공난숙은 "사지가 찢기는 것 같지 않냐 심장은 까마귀가 콕콕 쪼는 것 같고"라며 잔혹한 미소를 지었다. 결국 박경신은 의식을 잃었고 이때 주하늘(설정환 분)이 달려와 그를 구하기 위해 인공호흡을 시도했다.주하늘이 분노하며 따지자 공난숙은 태연하게 "네가 왜 죽을 뻔했는 줄 아냐"며 "나 공난숙에게 반말하고 바락바락 대든 거 둘째 차정원이 내 딸 행세하는 걸 알고 있는 놈이라는 거"라며 폭행의 이유를 밝혔다.이가운데 몰래 귀국해 이 모든 상황을 지켜보던 주영채는 "엄마까지 처정원 편을 드냐"며 분노를 삼켰다. 이내 차정원이 미소 짓는 모습을 바라보며 "차정원 박경신부터 처리하고 내 자리 되찾을 것"이라고 이를 갈았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr