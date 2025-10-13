사진 = '꼰대희' 유튜브 채널 캡처

투어스 도훈과영재가 캐스팅 비화를 고백해 눈길을 끌었다.개그맨 김대희가 운영하는 유튜브 채널 '꼰대희'에서는 '새 앨범으로 돌아온 투어스 도룽이랑 영자이와 함께 순살 닭볶음탕 한 끼'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 투어스 도훈과 영재가 게스트로 출연해 눈길을 끌었다. 김대희는 두 사람에게 어떻게 데뷔했는지를 물었다. 먼저 도훈은 "2018년 제가 중1 때였는데 초등학교에서 졸업식이 열렸다"며 "그때 흰색 롱패딩을 입고 가서 졸업식을 보고 있는데 어떤 분이 회사 있냐고 묻는거다"고 했다.이어 도훈은 "지금 이 회사는 아니었고 다른 회사였는데 제가 번호를 드렸다"며 "학교랑 집이랑 가까워서 집으로 달려가 엄마한테 '나 캐스팅 받았다'라고 말했더니 엄마가 '너 명함 받았냐'고 그러시더라 근데 명함을 안 받아서 전 그냥 번호만 준 사람이 된 거다"고 했다.도훈은 "시무룩해져서 다시 졸업식으로 돌아갔고 졸업식이 끝나서 가려고 했는데 또다시 누가 저를 잡아서 봤는데 지금 회사였다"며 "이번엔 놓치지 않고 명함을 받아냈다"고 했다.이어 도훈은 "근데 그분께서 확실히 어필하시는 게 '회사에는 세븐틴이 있어다'고 하시더라"며 "그래서 '너무 좋은데' 하고 생각하고 회사에 들어오게 됐다"고 밝혔다.그런가하면 영재는 "전 16살에 입사했다"며 "인스타 DM 캐스팅으로 오게 됐다"고 했다. 한 회사에서만 DM을 받았냐는 질문에 영재는 "여러 군데서 DM캐스팅 제의를 받았다"며 "고민하다가 이 회사로 왔다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr